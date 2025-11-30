Steve Witkoff y Jared Kushner acordaron con Kiev y volaron a Moscú

"Nuestro objetivo es una Ucrania próspera y fuerte", declaró Umerov, de pie junto a Rubio.

Hacia Moscú viajaron solamente Witkoff y Kushner, informó Rubio.

Donald Trump especuló con un encuentro de Witkoff con el presidente ruso Vladimir Putin.

Steve Witkoff.webp Steve Witkoff.

Kushner / Witkoff

Esta etapa de las negociaciones comenzó en Florida (USA) cuando Kushner y Witkoff recibieron a Kirill Dmitriev, el negociador designado por Putin, para elaborar un plan de paz inicial de 28 puntos.

Los 3 redactaron la propuesta durante varios días de octubre en la casa de Witkoff frente al mar en Miami Beach.

La propuesta, 'filtrada' a mediados de noviembre, alarmó a Ucrania y a sus aliados europeos más cercanos por ofrecer concesiones que se consideró que favorecían a Rusia, incluyendo límites al tamaño del ejército de Ucrania pero no al de Rusia y una propuesta para prohibir que Ucrania ingresara a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

1 día antes de que las delegaciones estadounidense y ucraniana se reunieran en Florida, Rusia bombardeó Ucrania durante casi 10 horas con cientos de misiles y drones.

En la mesa de negociaciones del domingo 30/11, en el club de golf Shell Bay, propiedad de Witkoff, en el sur de Florida, Umerov agradecio a la Administración Trump: “Estados Unidos nos escucha, Estados Unidos nos apoya, Estados Unidos camina junto a nosotros”, dijo.

Putin no devolverá el Donbás a Ucrania. "Cuando las tropas ucranianas abandonen los territorios que controlan, cesarán los combates", declaró Putin. "Si no lo hacen, lo lograremos por medios militares".

Ucrania se ha negado a acceder a esas demandas, pero sus defensas en el Donbás están cediendo ante el avance ruso.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está bajo una creciente presión política en su país en el contexto de las conversaciones de paz, mientras su gobierno se tambalea por el escándalo de corrupción que empujó a Yermak a dimitir.

Donald Trump y Jared Kushner Donald Trump y Jared Kushner

Ucrania

Según una fuente estadounidense de alto rango a la web Axios , la Casa Blanca aprovecharía esta reunión para "resolver diferencias" sobre los 2 últimos temas: territorio y garantías de seguridad para Ucrania.

Según el secretario de prensa del Kremlin, Dmitri Peskov, las reuniones de Witkoff y Kushner serán entre el jueves 04/12 y el viernes 05/12.

La 1ra. ronda de conversaciones entre las delegaciones ucraniana y estadounidense sobre el plan de paz fue el 23/11 en Ginebra (Suiza). El plan de paz original de 28 puntos fue revisado y acortado: según unos a 19 puntos, y según otros, a 22 (no se ha publicado oficialmente).

La cuestión de las garantías de seguridad a Ucrania siguió sin resolverse, informó The Wall Street Journal, citando a un alto funcionario de la Administración estadounidense.

La delegación ucraniana, encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, mencionó ciertas presiónes de USA.

