China impulsó proyectos industriales con los BRICS por US$ 7.100 millones en 5 años

Sectores clave de cooperación entre los BRICS

Además, Lecheng anunció el fortalecimiento de la colaboración en inteligencia artificial, con la creación de una plataforma compartida para el desarrollo de modelos de lenguaje y bases de datos de alta calidad, con el objetivo de reducir barreras tecnológicas entre los países miembros.

China también planea incentivar la cooperación internacional en tecnologías clave como vehículos de nueva energía, energía solar, eólica e hidrógeno. “Debemos avanzar juntos hacia sistemas energéticos sostenibles”, subrayó Lecheng, insistiendo en la necesidad de alinear políticas regulatorias y construir infraestructuras digitales interoperables.

Desde Rusia, el viceministro de Industria y Comercio, Alekxey Gruzdev, destacó que los BRICS se han convertido en mucho más que un mecanismo de diálogo:

Son ahora una comunidad de expertos globales que lidera la transformación industrial.

Rusia, añadió, mantiene casi el 48 % de su comercio exterior con otros países BRICS.

image El viceministro de Industria y Comercio ruso, Alekxey Gruzdev, declaró que el 48% del comercio exterior ruso es con los BRICS.

Por su parte, Faisol Riza, viceministro de Industria de Indonesia —nuevo miembro del grupo desde principios de este año—, remarcó los desafíos que enfrenta su país ante la disrupción en las cadenas de suministro globales, resaltando el valor estratégico del foro para acelerar la transformación verde y digital.

Finalmente, Yang Jie, presidente de China Mobile, resaltó el rol de la transformación digital como una oportunidad compartida. Su empresa ya colabora con socios en países BRICS como Indonesia, Brasil y Egipto, mediante laboratorios conjuntos de inteligencia artificial y fábricas inteligentes. Además, China Mobile trabaja para alinear los estándares internacionales en IA y 6G, con el fin de reforzar la infraestructura digital común del bloque.

El foro dejó claro que los BRICS están apostando por una nueva revolución industrial, liderada por la colaboración tecnológica y la sostenibilidad como ejes centrales de su desarrollo conjunto.

