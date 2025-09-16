El ex patrocinante del presidente Javier Milei estaría evaluando al menos a 3 abogados que tienen algo en común: están acostumbrados a la exposición mediática y a intervenir en casos de alta exposición pública.
SELECCIÓN DE LETRADOS
Diego Spagnuolo (ex director de ANDIS) se quedó sin abogados: 3 posibles defensores
El jueves 18/7 se abre el secreto de sumario en la causa de posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacitados que Diego Spagnuolo dirigía.
1-Se menciona al doctor Juan Pablo Fioribello, ex defensor de Alberto Fernández. Ha llevado casos penales muy relevantes, tiene una gran experiencia en Comodoro Py.
Según el canal de noticias TN, habría solicitado un delante de US$ 300.000 para armar la defensa del ex funcionario. El hombre colocado en el ANDIS por la administración libertaria no dispondría de semejante suma de dinero. Por lo menos, para una asistencia jurídica.
2-Fernando Sicilia, ex abogado de Elías Piccirillo (ex marido de Jesica Cirio, detenido en el penal de Ezeiza).
Tampoco se habrían puesto de acuerdo con la cifra a abonar por los servicios profesionales.
3-Mauricio D`alessandro, otro panelista habitual de la TV. Llegó a conducir su propio ciclo en el rubro periodístico/entretenimientos.
Quedaron en diseñar de manera conjunta la idea de una estrategia de defensa pero no se pudo avanzar.
A 48 horas de la apertura… ¿Diego Spagnuolo e defenderá solo?
Diego Spagnuolo pasaría sus días en medio de intermitentes brotes de paranoia.
Al ex director le encontraron en una caja fuerte de un banco ubicado en Caballito (CABA) un total de US$ 80.000 y 2.000 euros. Es dinero que, por el momento, no ha podido justificar ya que declaró como funcionario tener mucho menos efectivo.
El jueves 18/9, por primera vez los dueños de la droguería Suizo Argentina, la familia Kovavliker, van a poder ver las pruebas que existen en su contra.
Como contrapartida, al conocer “el mazo”, llegará la decisión final de Spagnuolo…
¿Se convertirá en arrepentido para evitar una condena con una pena mayor o intentará defender su inocencia, su buen nombre y honor?.
“ To be, or not to be”.