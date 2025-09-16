Diego Spagnuolo (ex director de ANDIS) se quedó sin abogados: 3 posibles defensores

Tampoco se habrían puesto de acuerdo con la cifra a abonar por los servicios profesionales.

image Doctor Fernando Sicilia, otro de los mencionados en la causa por el escándalo de los discapacitados

3-Mauricio D`alessandro, otro panelista habitual de la TV. Llegó a conducir su propio ciclo en el rubro periodístico/entretenimientos.

Quedaron en diseñar de manera conjunta la idea de una estrategia de defensa pero no se pudo avanzar.

image Mauricio D`alessandro, otro de los abogados mencionados

A 48 horas de la apertura… ¿Diego Spagnuolo e defenderá solo?

Diego Spagnuolo pasaría sus días en medio de intermitentes brotes de paranoia.

No permitiría ningún dispositivo electrónico cerca de su persona y hasta obliga a sus visitantes a que se quiten los lentes por miedo a que exista una cámara oculta en sus gafas. Recibiría a muy pocos allegados y cambió la línea de su teléfono personal. Tampoco se comunicaría por celular dentro de su casa porque teme que existan dispositivos a distancia capaces de grabarlo. Habla con quienes lo van a ver en voz baja y en su jardín. No permitiría ningún dispositivo electrónico cerca de su persona y hasta obliga a sus visitantes a que se quiten los lentes por miedo a que exista una cámara oculta en sus gafas. Recibiría a muy pocos allegados y cambió la línea de su teléfono personal. Tampoco se comunicaría por celular dentro de su casa porque teme que existan dispositivos a distancia capaces de grabarlo. Habla con quienes lo van a ver en voz baja y en su jardín.

Al ex director le encontraron en una caja fuerte de un banco ubicado en Caballito (CABA) un total de US$ 80.000 y 2.000 euros. Es dinero que, por el momento, no ha podido justificar ya que declaró como funcionario tener mucho menos efectivo.

El jueves 18/9, por primera vez los dueños de la droguería Suizo Argentina, la familia Kovavliker, van a poder ver las pruebas que existen en su contra.

Como contrapartida, al conocer “el mazo”, llegará la decisión final de Spagnuolo…

¿Se convertirá en arrepentido para evitar una condena con una pena mayor o intentará defender su inocencia, su buen nombre y honor?.

“ To be, or not to be”.