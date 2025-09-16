Buscaban salir por perspectiva de género, pero la CSJN confirmó "narcotráfico"

Drogas.jpg Daniel Rodrigues/The New York Times

Allanamientos

En los allanamientos fueron detenidos Cristian Leonardo Pérez, Luciano Colombano, Jesús Alberto Beltrán, Lucas Videla Mirazú, Á.T.B., Natalí Rafaela Castelli, Juliana Chávez, Natalí Macedo González, Maira Jaquelina Crespo, Rosa Haydee Rodríguez, Romina Diana Rocío Pietrocola, Lucas Spada, Fabricio Monsalvo, Sebastián López, Martín Cardozo y Horacio Luciano Rene.

La fiscalía entendió que la investigación estuvo centrada en dos grupos, uno liderado por Sebastián López y el otro por Fabricio Monsalvo, y que cada uno contaba con el brazo ejecutor de sus respectivas parejas.

Los sujetos, detenidos en el penal de Coronda, hacían las conexiones con distintos proveedores de material estupefacientes y sus respectivas parejas eran las encargadas de conectar con ellos para luego redistribuirlas en las distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe.

Cuando el caso llego a juicio, el tribunal confirmó que “la pareja de Spada y Macedo, directamente comercializaban al menudeo la droga suministrada o proveída por López y Castelli, siendo los últimos eslabones de la cadena de tráfico, pero Monsalvo y Fernández ocupaban una posición intermedia, ya que para esa llevar a cabo dicha actividad, contaban con varias personas que luego sí, comercializaban el estupefaciente al menudeo”.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y las penas fijadas entre los 7 años y medio a tres años de prisión por tráfico de estupefacientes para los 17 involucrados.

