La Corte Suprema de Justicia (CSJN) dejó firme la condena de tres mujeres acusadas de integrar una red de narcotráfico en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, que incluía la venta de drogas desde la cárcel. La defensa cuestionaba la sentencia porque no se había aplicado una correspondiente perspectiva de género. Además, el máximo tribunal también rechazó los recursos de los otros implicados en el caso.
3 MUJERES Y UNA RED
Buscaban salir por perspectiva de género, pero la CSJN confirmó "narcotráfico"
Vendían drogas junto a sus parejas presas, buscaban revocar la condena por perspectiva de género. La Corte Suprema (CSJN) dejó firme la condena.
La defensa oficial de Natali Castelli, Georgina Ayelen Fernández y Natali Macedo González llegó al máximo tribunal cuestionando la condena por el rol que se les atribuía en el caso y también las penas impuestas. Castelli fue condenada a seis años y medio de prisión, y las otras dos a seis años. Según se aseguró, sus asistidas habían ejercido un rol secundario en la actividad que encabezaban sus respectivas parejas, todas detenidas en la cárcel de Coronda.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación por inadmisible y dejaron firme sus condenas.
La causa comenzó en 2018 cuando personal de la Subdelegación de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina reportó que, a través de información obtenida en la vía pública, en una vivienda interna se vendían drogas. Los datos coincidían con lo informado por la Policía de Investigaciones de Santa Fe.
Qué detectó la investigación
La investigación estableció que “la presunta actividad ilícita investigada tenía puntos geográficos concretos de referencia, como la Unidad Penitenciaria de Coronda, algún sitio poco distante con esta -dentro de la misma localidad-, y las ciudades de Venado Tuerto, Firmat, Rufino y la localidad de Melincué. y conexión con personas en, Santa Fe y Rosario”.
Allanamientos
En los allanamientos fueron detenidos Cristian Leonardo Pérez, Luciano Colombano, Jesús Alberto Beltrán, Lucas Videla Mirazú, Á.T.B., Natalí Rafaela Castelli, Juliana Chávez, Natalí Macedo González, Maira Jaquelina Crespo, Rosa Haydee Rodríguez, Romina Diana Rocío Pietrocola, Lucas Spada, Fabricio Monsalvo, Sebastián López, Martín Cardozo y Horacio Luciano Rene.
La fiscalía entendió que la investigación estuvo centrada en dos grupos, uno liderado por Sebastián López y el otro por Fabricio Monsalvo, y que cada uno contaba con el brazo ejecutor de sus respectivas parejas.
Los sujetos, detenidos en el penal de Coronda, hacían las conexiones con distintos proveedores de material estupefacientes y sus respectivas parejas eran las encargadas de conectar con ellos para luego redistribuirlas en las distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe.
Cuando el caso llego a juicio, el tribunal confirmó que “la pareja de Spada y Macedo, directamente comercializaban al menudeo la droga suministrada o proveída por López y Castelli, siendo los últimos eslabones de la cadena de tráfico, pero Monsalvo y Fernández ocupaban una posición intermedia, ya que para esa llevar a cabo dicha actividad, contaban con varias personas que luego sí, comercializaban el estupefaciente al menudeo”.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y las penas fijadas entre los 7 años y medio a tres años de prisión por tráfico de estupefacientes para los 17 involucrados.
