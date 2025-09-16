El PRO se alineó con Milei y bancó el Presupuesto 2026, pero la militancia amarilla explotó en X

Unidad bajo presión

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en marcar el terreno: “Si se hizo una alianza, estaría bueno que eso se muestre. Lo más importante son las ideas, las formas; si es un solo bloque o un interbloque, se va a discutir”. La dirigente planteó que el desafío central es sostener la unidad con Macri como interlocutor clave.

Aunque el expresidente mantiene un silencio estratégico desde los comicios bonaerenses, la necesidad de exhibir fortaleza llevó al PRO a cerrar filas con Milei. “Ordenar las cuentas y fijar prioridades” aparece como el nuevo lema compartido entre libertarios y macristas.

Apoyos individuales a Milei

Varios referentes salieron a reforzar el respaldo en las últimas horas. Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense y uno de los arquitectos de la alianza con LLA, afirmó: “En apenas 21 meses, sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación. No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico. El equilibrio fiscal es innegociable. No volvamos atrás”.

En la misma línea se pronunciaron Diego Santilli y María Eugenia Vidal, quienes destacaron la necesidad de darle respaldo legislativo a un plan económico que, aseguran, será decisivo para estabilizar el país.

El apoyo del PRO al Presupuesto 2026 no solo refuerza el frente económico de Milei, sino que también busca evitar fisuras dentro del Congreso. Con mayoría propia fuera de alcance, el oficialismo depende de la disciplina de sus socios políticos para blindar sus proyectos y garantizar gobernabilidad.

La militancia amarilla estalló en X

Sin embargo, y lejos de tener "obediencia partidaria", la militancia amarilla respondió negativamente al respaldo del PRO. En la cuenta oficial del partido (En X), los internautas macristas salieron al cruce tras el apoyo incondicional que expresaron para Milei.

A continuación, algunos de los mensajes que dejó la militancia del PRO tras la publicación del partido en redes sociales:

____________________________

