El PRO se alineó con Milei y bancó el Presupuesto 2026, pero la militancia amarilla explotó en X

A pesar de que Javier Milei es uno de los responsables de la ruptura y el descalabro del PRO, el partido amarillo salió a respaldar públicamente, a través de un tuit, el Presupuesto 2026 presentado por el Presidente. Sin embargo, ese respaldo no cayó muy bien en la militancia dura del PRO.
El PRO salió a respaldar al gobierno de Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026 pero los militantes macristas no aprobaron ese respaldo.
El respaldo es visto como un gesto que busca reafirmar la alianza con La Libertad Avanza y enviar una señal de estabilidad política en medio de tensiones internas.
Qué dijo el PRO
“Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina”, expresó el partido fundado por Mauricio Macri en su cuenta oficial de X.
La declaración llega en un contexto marcado por los escándalos de los audios de Diego Spagnuolo y la dura derrota electoral que sufrió Milei en la provincia de Buenos Aires. Con las legislativas de octubre a la vuelta de la esquina, el PRO busca mostrar cohesión en la coalición oficialista y fortalecer la estrategia parlamentaria.
Unidad bajo presión
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en marcar el terreno: “Si se hizo una alianza, estaría bueno que eso se muestre. Lo más importante son las ideas, las formas; si es un solo bloque o un interbloque, se va a discutir”. La dirigente planteó que el desafío central es sostener la unidad con Macri como interlocutor clave.
Aunque el expresidente mantiene un silencio estratégico desde los comicios bonaerenses, la necesidad de exhibir fortaleza llevó al PRO a cerrar filas con Milei. “Ordenar las cuentas y fijar prioridades” aparece como el nuevo lema compartido entre libertarios y macristas.
Apoyos individuales a Milei
Varios referentes salieron a reforzar el respaldo en las últimas horas. Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense y uno de los arquitectos de la alianza con LLA, afirmó: “En apenas 21 meses, sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación. No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico. El equilibrio fiscal es innegociable. No volvamos atrás”.
En la misma línea se pronunciaron Diego Santilli y María Eugenia Vidal, quienes destacaron la necesidad de darle respaldo legislativo a un plan económico que, aseguran, será decisivo para estabilizar el país.
El apoyo del PRO al Presupuesto 2026 no solo refuerza el frente económico de Milei, sino que también busca evitar fisuras dentro del Congreso. Con mayoría propia fuera de alcance, el oficialismo depende de la disciplina de sus socios políticos para blindar sus proyectos y garantizar gobernabilidad.
La militancia amarilla estalló en X
Sin embargo, y lejos de tener "obediencia partidaria", la militancia amarilla respondió negativamente al respaldo del PRO. En la cuenta oficial del partido (En X), los internautas macristas salieron al cruce tras el apoyo incondicional que expresaron para Milei.
A continuación, algunos de los mensajes que dejó la militancia del PRO tras la publicación del partido en redes sociales:
