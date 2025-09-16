Luego del tan ansiado discurso presidencial que tuvo lugar la noche del lunes 15/09, en el que Javier Milei presentó brevemente el proyecto de presupuesto 2026 que luego envió al Congreso Nacional, los mercados parecen no ver la luz al final del túnel. La suba del dólar disparó el riesgo país y las tensiones no cesan.
EL DÓLAR A $3 DEL TECHO
Con un riesgo país que pica en 1.231 puntos, los inversores buscan refugio
Mientras el riesgo país sigue subiendo, los inversores mueven fichas en el mercado. El dólar terminó a tan solo $3 del techo de la banda y aumentan los riesgos.
El aumento del dólar
El dólar mayorista terminó la jornada en $1.369, a alrededor de $3 del techo de la banda de flotación impuesta por el gobierno. Esta presión alcista en el dólar hace que los inversores perciban que el gobierno comenzará a utilizar las reservas en verdes para poder contener el precio de la divisa, siempre teniendo en cuenta que el gobierno cumpla con las declaraciones del presidente y del ministro Caputo con respecto a lo que pasaría si el dólar tocase el techo de la banda.
El gobierno hasta el momento ya ha intervenido en el dólar futuro para bajar las expectativas de depreciación de la moneda, pero si toca el techo de la banda la intervención cambiaria sería directa.
La utilización de reservas cae como un balde de agua fría en los inversores porque esos dólares, que de por sí ya son insuficientes para el pago de deuda (tanto privada como a organismos internacionales), serían aun más escasos.
Por eso, el riesgo país no cede. Más aún, subió 91 puntos en un día, llegando a 1231 puntos básicos.
Los inversores buscan resguardarse a medida que aumenta el riesgo país
Con este panorama los inversores locales están moviendo fichas en sus carteras.
Desde Sailing inversiones advierten:
Contrario a esperar los resultados de las elecciones, para reducir el riesgo recomiendan:
Ante una inminente baja en la tasa de interés de Estados Unidos esta semana, desde Sailing inversores agregan:
