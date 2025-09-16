Con un riesgo país que pica en 1.231 puntos, los inversores buscan refugio

Por eso, el riesgo país no cede. Más aún, subió 91 puntos en un día, llegando a 1231 puntos básicos.

Los inversores buscan resguardarse a medida que aumenta el riesgo país

Con este panorama los inversores locales están moviendo fichas en sus carteras.

Desde Sailing inversiones advierten:

La volatilidad global y un contexto argentino en el que el financiamiento y el rollover de deuda dependen del resultado electoral refuerzan la idea de reducir riesgo. Incluso con un discurso más moderado por parte de Milei, la prudencia sigue siendo el mejor consejo. La volatilidad global y un contexto argentino en el que el financiamiento y el rollover de deuda dependen del resultado electoral refuerzan la idea de reducir riesgo. Incluso con un discurso más moderado por parte de Milei, la prudencia sigue siendo el mejor consejo.

Contrario a esperar los resultados de las elecciones, para reducir el riesgo recomiendan:

En este escenario creemos que la diversificación es más necesaria que nunca. El mundo ofrece una amplia gama de países con empresas de calidad a valuaciones atractivas: Brasil, China, Japón, Canadá, Corea, Suecia, entre muchos otros. No existen los almuerzos gratuitos, salvo uno: la diversificación. En este escenario creemos que la diversificación es más necesaria que nunca. El mundo ofrece una amplia gama de países con empresas de calidad a valuaciones atractivas: Brasil, China, Japón, Canadá, Corea, Suecia, entre muchos otros. No existen los almuerzos gratuitos, salvo uno: la diversificación.

Ante una inminente baja en la tasa de interés de Estados Unidos esta semana, desde Sailing inversores agregan:

Activos alternativos como el oro, y la plata, junto con las acciones internacionales, se verían favorecidos por un entorno de tasas de interés más bajas. Diversificar hoy no es solo una estrategia: es una necesidad. Activos alternativos como el oro, y la plata, junto con las acciones internacionales, se verían favorecidos por un entorno de tasas de interés más bajas. Diversificar hoy no es solo una estrategia: es una necesidad.

