"Gente de mi ciudad" tiene obras ganadoras 2025

El Banco Ciudad presentó las obras ganadoras de la 26° edición del certamen fotográfico "Gente de mi Ciudad". La obra“Rural 2”, de Irina Werning, fue elegida para ocupar el primer lugar. La creación destaca por su fuerza narrativa y humor visual.
El Banco Ciudad presentó las obras ganadoras de la 26° edición del certamen fotográfico "Gente de mi Ciudad".
La composición, equilibrada y frontal, convierte lo cotidiano en una escena de arte contemporáneo, donde tradición y modernidad dialogan con sutileza y se potencia la tensión entre lo rural y lo citadino. La combinación de ironía, simbolismo y solidez compositiva motivó el otorgamiento del primer premio del concurso.
El segundo premio fue para Federico Alfonso por su fotografía titulada “Remisero” y el tercer puesto lo ganó Claudio Bulgheroni por “Líder”.
Entrega de premios e inauguración
Como en cada edición, la muestra está accesible en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530 - CABA). Podrá visitarse hasta el 14/12. Fueron jurados la fotógrafa Gabriela Messina, su par Jorge Mónaco y Marcela Heiss (Banco Ciudad).
Concurso anual del Banco Ciudad
El concurso de fotografía está abierto a profesionales y aficionados, quienes tendrán como eje de motivación, aspectos y costumbres de la identidad porteña. La participación es gratuita, abierta para argentinos o residentes en el país, a cooperativas y/o asociaciones civiles cuyo objeto sea la producción fotográfica.
El concurso otorga premios y tiene dos instancias de definición por parte del jurado; también el público, por votación a través de la web del concurso, elige la mención especial “Gente de mi Ciudad”.
