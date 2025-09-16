"Gente de mi ciudad" tiene obras ganadoras 2025

Concurso anual del Banco Ciudad

El concurso de fotografía está abierto a profesionales y aficionados, quienes tendrán como eje de motivación, aspectos y costumbres de la identidad porteña. La participación es gratuita, abierta para argentinos o residentes en el país, a cooperativas y/o asociaciones civiles cuyo objeto sea la producción fotográfica.

El concurso otorga premios y tiene dos instancias de definición por parte del jurado; también el público, por votación a través de la web del concurso, elige la mención especial “Gente de mi Ciudad”.

