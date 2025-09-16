Karina Milei retrocede y pide levantar la cautelar que prohibía difundir sus audios

Para Milei, la cautelar ya perdió sentido: “Los audios fueron difundidos en el extranjero y su contenido no afecta mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional. A esta altura, la medida ha devenido abstracta”.

El origen de la prohibición de los audios

El 1° de septiembre, el juez Maraniello había prohibido a periodistas y medios reproducir los audios atribuidos a Karina Milei, tras una denuncia del Ministerio de Seguridad.

En la presentación judicial, se advertía sobre una supuesta “operación de inteligencia ilegal” destinada a instalar un clima adverso en plena campaña electoral. Según ese escrito, el plan incluyó espionaje clandestino, edición de grabaciones y su difusión escalonada para generar un impacto político.

El canal de streaming Carnaval fue señalado como epicentro de la maniobra. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró tener “más de 50 minutos de audios” de la hermana del Presidente y anticipó que los daría a conocer en distintas entregas.

Sospechas y nombres propios

Desde el oficialismo apuntaron contra una red más amplia. En la denuncia aparecen mencionados el empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se los vincula con maniobras de inteligencia y con sectores del kirchnerismo.

Según el Gobierno, el objetivo habría sido “afectar variables económicas, alterar la campaña electoral y promover un clima de violencia contra funcionarios del oficialismo”.

