La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio marcha atrás con la cautelar que había frenado la difusión de sus audios en los medios. En un escrito presentado ante el juez Patricio Maraniello, la funcionaria aseguró que la medida “nunca fue solicitada como una censura previa” y pidió que quede sin efecto.
RECULÓ
Karina Milei retrocede y pide levantar la cautelar que prohibía difundir sus audios
La secretaria de la presidencia, Karina Milei, le pidió a la Justicia que deje sin efecto la cautelar que impedía la difusión de sus audios.
Según la presentación, a la que accedió el periodista Sergio Farella de TN, Milei insistió en que se trata de “audios obtenidos de manera ilegal, manipulados y editados con fines políticos”. Y agregó: “Lo cierto es que no existe en ellos nada incriminatorio, como quisieron instalar algunos operadores”.
“No es libertad de prensa, es un atentado contra la democracia”
El pedido de Karina Milei
En su escrito, Karina Milei cuestionó el uso de ese material y marcó un límite entre la libertad de expresión y lo que calificó como maniobras de desinformación.
“La libertad de prensa no puede utilizarse como escudo para campañas de manipulación de la opinión pública, ni para difundir audios, escuchas, videos o fotos obtenidas ilegalmente. Eso no es libertad de prensa, eso es un atentado contra la democracia y sus valores más básicos”, remarcó.
Para Milei, la cautelar ya perdió sentido: “Los audios fueron difundidos en el extranjero y su contenido no afecta mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional. A esta altura, la medida ha devenido abstracta”.
El origen de la prohibición de los audios
El 1° de septiembre, el juez Maraniello había prohibido a periodistas y medios reproducir los audios atribuidos a Karina Milei, tras una denuncia del Ministerio de Seguridad.
En la presentación judicial, se advertía sobre una supuesta “operación de inteligencia ilegal” destinada a instalar un clima adverso en plena campaña electoral. Según ese escrito, el plan incluyó espionaje clandestino, edición de grabaciones y su difusión escalonada para generar un impacto político.
El canal de streaming Carnaval fue señalado como epicentro de la maniobra. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró tener “más de 50 minutos de audios” de la hermana del Presidente y anticipó que los daría a conocer en distintas entregas.
Sospechas y nombres propios
Desde el oficialismo apuntaron contra una red más amplia. En la denuncia aparecen mencionados el empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se los vincula con maniobras de inteligencia y con sectores del kirchnerismo.
Según el Gobierno, el objetivo habría sido “afectar variables económicas, alterar la campaña electoral y promover un clima de violencia contra funcionarios del oficialismo”.
