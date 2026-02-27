Informe de la UEFA: Real Madrid lidera en ingresos en Europa, pero la Premier domina el negocio

La lista la completan el Manchester United (172 millones), el Arsenal (151), el Liverpool (148) y el Paris Saint-Germain (88), entre otros. La diferencia es clara: el club azulgrana genera 46 millones más que su archirrival en este rubro específico.

Detrás del fenómeno hay un nombre propio: Lamine Yamal. Convertido en la nueva imagen global del club y heredero del dorsal número 10, el extremo formado en La Masia se transformó en un imán comercial. Su camiseta se convirtió en uno de los productos más demandados del mercado europeo, en un contexto donde las estrellas de fichaje multimillonario ya no garantizan el mismo impacto que un talento propio con proyección mundial.

El contraste es interesante: el Madrid domina en ingresos totales y en estadio (con un Santiago Bernabéu completamente operativo) mientras el Barcelona lidera el negocio del fan y la camiseta, incluso jugando con capacidad reducida a la espera de la expansión definitiva del Spotify Camp Nou.

Lamine Yamal Lamine Yamal, nueva imagen comercial del Barcelona: carisma, goles y cifras que marcan el pulso del negocio azulgrana.

Chelsea y el costo del nuevo ciclo bajo Todd Boehly

El informe de la UEFA también deja un caso paradigmático del otro lado del récord europeo. El Chelsea declaró pérdidas por 407 millones de euros en la temporada 2024/25, el mayor déficit registrado por un club inglés.

El rojo coincide con la etapa de reconfiguración iniciada bajo el liderazgo del empresario estadounidense Todd Boehly, quien impulsó una política agresiva de inversión en fichajes y contratos largos. La masa salarial rondó los 390 millones de libras, los costos operativos superaron los 240 millones y el gasto acumulado en jugadores alcanzó niveles históricos.

Desde la dirigencia sostienen que parte del impacto responde a ajustes contables extraordinarios y a una multa de 31 millones de euros, además de remarcar que la clasificación a la Champions League aportará alrededor de 80 millones de libras adicionales. Sin embargo, el contraste es fuerte: en el mismo ejercicio, el Arsenal registró pérdidas mínimas y lideró el crecimiento comercial dentro de Inglaterra.

El caso Chelsea resume el nuevo mapa europeo: ingresos récord, sí, pero también riesgos elevados en un mercado donde la ambición deportiva puede tensionar al máximo la ecuación financiera.

LaLiga, entre la percepción y el balance

El informe de la UEFA deja un dato estructural para el fútbol español: LaLiga aparece en el tercer lugar en ingresos totales, por detrás de la Bundesliga y muy lejos de la Premier League.

El contraste no es menor. Mientras un club promedio de la Premier ingresa alrededor de 265 millones de euros por temporada, en Alemania el promedio ronda los 164 millones y en España apenas alcanza los 77 millones. La diferencia impacta directamente en salarios, inversión y competitividad internacional.

No es solo Fútbol Libre: Javier Tebas explota contra la piratería en España El presidente de LaLiga, Javier Tebas, frente al desafío de sostener la competitividad económica ante el crecimiento alemán.

El dato invita a una reflexión más amplia: la imagen pública de una liga no siempre coincide con su fortaleza financiera colectiva. LaLiga mantiene protagonismo deportivo y peso histórico gracias a gigantes como el Real Madrid y el FC Barcelona, y a una era marcada por figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, David Beckham y Ronaldo Nazario. Sin embargo, el músculo económico del conjunto quedó por debajo del modelo alemán, que combina estabilidad, estadios llenos y una estructura comercial sólida.

El fútbol europeo vive su mejor momento en facturación (hay más de 30.000 millones proyectados anualmente), pero la jerarquía económica no responde solo al brillo deportivo. En el nuevo mapa continental, la percepción seduce; los números ordenan.

