Kanye West: De ser el TOP #1, al nazismo, el incesto gay, el baneo de Twitch y las teorías conspirativas

Recientemente, el artista generó conmoción al revelar en la plataforma X que mantuvo una relación incestuosa con un primo durante su infancia. La impactante confesión surgió mientras promocionaba su nuevo sencillo "COUSINS", donde detalló que él y su primo "actuaban" escenas de revistas para adultos que encontraban en el armario de su difunta madre.

image.png

En la misma publicación, West mencionó que la canción está inspirada en un primo que actualmente cumple cadena perpetua por asesinar a una mujer embarazada, hecho que según él ocurrió "algunos años después" de que decidieran dejar de "mirar revistas para adultos juntos".

Entre teorías conspirativas y salud mental

El comportamiento errático del rapero desató numerosas teorías conspirativas en plataformas como Reddit, donde algunos usuarios sugieren que el actual Kanye West no es la misma persona. "Tiene una estructura facial completamente diferente e incluso su estructura ósea es distinta. Su voz suena muy distinta. Claramente, lo clonaron o hay un impostor", afirma un usuario, comparando su música actual con producciones anteriores.

image.png

Otras teorías apuntan a un posible control por parte de "la élite de la industria", recordando declaraciones del propio West donde advertía: "Si me voy y no regreso por un tiempo, no soy yo". Mientras tanto, voces más racionales atribuyen su comportamiento a problemas de salud mental no tratados adecuadamente, específicamente al trastorno bipolar que el mismo artista confirmó padecer.

El descenso de Kanye West refleja cómo una figura que revolucionó el rap con álbumes conceptualmente ambiciosos y producciones innovadoras puede desmoronarse públicamente, dejando a sus seguidores divididos entre quienes aún valoran su legado musical y quienes no pueden separar su arte de sus polémicas declaraciones y comportamientos.

¿Kanye West sufre de bipolaridad? Bueno...

Sí, Kanye West ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar. En varias entrevistas y a través de sus redes sociales, ha mencionado que fue diagnosticado con esta condición en 2016.

Hay evidencia de esto en varias fuentes:

El mismo Kanye West lo ha declarado públicamente. Ha hablado sobre sus experiencias con el trastorno bipolar en entrevistas con David Letterman y en otras ocasiones, describiendo cómo se manifiestan sus síntomas, como la hiperparanoia y los cambios extremos de humor.

Su ex esposa, Kim Kardashian, también ha hablado sobre su diagnóstico y los desafíos que enfrenta. Ella ha defendido la importancia de la salud mental y ha comentado sobre la seriedad de la condición de Kanye.

Ella ha defendido la importancia de la salud mental y ha comentado sobre la seriedad de la condición de Kanye. Informes de noticias y artículos de diversas fuentes de medios han documentado su diagnóstico y sus declaraciones al respecto.

Embed - Kanye West opens up to David Letterman about his struggle with bipolar disorder

Sin embargo, durante varios años, él mismo y su círculo cercano confirmaron públicamente su diagnóstico de bipolaridad.

