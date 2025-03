Kanye West cruzó los límites: Atacó a los hijos de Beyoncé y Jay-Z y ahora enfrenta demanda

image.png

Esta nueva controversia se suma a una larga lista de escándalos protagonizados por el artista, quien anteriormente generó preocupación por comentarios antisemitas. Recientemente, West compartió una canción con el desacreditado productor Sean "Diddy" Combs, que incluía la voz de North, su hija mayor con Kardashian.

¿Qué está pasando?

El lanzamiento de "Lonely Roads Still Go to Sunshine" el 15 de marzo vino acompañado de una publicación en la que West expuso supuestos mensajes de texto intercambiados con su ex esposa, donde ella intentaba detener el lanzamiento debido al nombre registrado de su hija.

"Te pregunté en su momento si podía registrar su nombre. Dijiste que sí. Cuando tenga 18 años, será de ella. Así que pará", habría escrito Kardashian según capturas compartidas por TMZ. West habría respondido con un mensaje inquietante: "Y ninguno de los dos se recuperará de la caída pública. Tendrás que matarme."

Kardashian y West estuvieron casados durante siete años antes de que ella solicitara el divorcio en febrero de 2021, el cual se finalizó en noviembre de 2022. La estrella de reality ha mencionado en varias ocasiones los desafíos que enfrenta al cocriar con su expareja.

Kanye West ha generado controversia en los últimos años por sus declaraciones y comportamientos relacionados con el nazismo y el antisemitismo. A finales de 2022, West expresó públicamente admiración por Hitler, hizo comentarios antisemitas en entrevistas y redes sociales, y llegó a publicar símbolos que combinaban la esvástica con la estrella de David. En un infame episodio con Alex Jones, declaró que "veía cosas buenas en Hitler" y que "amaba a los nazis".

Estas declaraciones resultaron en la pérdida de contratos comerciales importantes con marcas como Adidas, Gap y Balenciaga. Su comportamiento errático ha continuado en 2023-2024, aunque con menos menciones explícitas al nazismo, mientras sigue enfrentando críticas por su retórica antisemita y comportamientos controversiales.

