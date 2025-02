Los Grammys 2025 tienen sus primeros ganadores y Beyoncé hace historia

Las primeras estrellas en brillar en los Grammys 2025

La joven promesa Sabrina Carpenter dio el batacazo al quedarse con el premio a mejor interpretación pop solista por "Espresso", mientras que Charli XCX se impuso en la categoría mejor grabación pop dance gracias a "Von dutch". Por su parte, el rapero Kendrick Lamar sumó un nuevo gramófono a su colección al ganar mejor interpretación de rap por "Not Like Us".