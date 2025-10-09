Milei/Caputo logran despejar la incertidumbre cambiaria

A su vez, el BCRA enviaría los fondos al Ministerio de Economía mediante una Letra Intransferible, evitando así que el swap implique un aumento formal de la deuda pública.

En paralelo, se prepara una operación de recompra de bonos por parte de bancos internacionales –entre ellos Citi y JPMorgan– que aportarían otros US$20.000 millones para intervenir en el mercado secundario y reducir el riesgo país. El esquema sería formalizado mediante una Tender Offer coordinada con el Tesoro argentino.

Caputo vuelve con la hoja de ruta

Tras cinco días de reuniones en Washington, Luis Caputo y su equipo –que incluye a Santiago Bausili, Pablo Quirno y José Luis Daza– regresan esta noche a Buenos Aires con el esquema prácticamente cerrado. Mañana se reunirán con el presidente Milei para delinear los pasos previos al encuentro bilateral con Trump, previsto para el martes 14 de octubre en la Casa Blanca.

El ministro logró lo que parecía improbable: asegurar un respaldo financiero inmediato sin pasar por el Congreso.

El argumento legal es que no se trata de un préstamo, sino de una operación de swap que no incrementa la deuda ni genera nuevos intereses.

En el Palacio de Hacienda, consideran que el acuerdo “garantiza estabilidad hasta las elecciones y evita un salto discreto del tipo de cambio en medio de la campaña”.

Dólar controlado, pero con fuego limitado

Mientras las negociaciones avanzaban en Washington, el Tesoro argentino siguió vendiendo dólares en el mercado oficial para mantener el tipo de cambio dentro de la banda de flotación. El mayorista cerró en $1.450, aún por debajo del techo de $1.482, mientras que el minorista se ubicó en $1.490.

Sin embargo, el poder de fuego se agota. Según cálculos de la consultora 1816, el Tesoro habría vendido US$1.715 millones en las últimas cinco ruedas, es decir, el 76% de los dólares que había comprado el BCRA durante la fuerte liquidación del agro a fines de septiembre.

El stock de depósitos en moneda extranjera del Tesoro dentro del Central rondaría US$430 millones, frente a más de US$1.400 millones que tenía el viernes pasado.

El economista Juan Manuel Truffa, de Outlier, explicó que “hoy el Tesoro defiende la banda, pero la expectativa de devaluación sigue siendo altísima. Si no lo tenés en tipo de cambio, lo vas a tener en tasa”.

Y agregó que “la reducción de la base monetaria junto al exceso de activos en pesos elevó el stress sobre las curvas locales y disparó la volatilidad”.

Mercado en calma, tasas en ebullición

El mercado reaccionó con alivio ante el mensaje de Bessent. Las acciones argentinas en Wall Street treparon hasta 12%, los bonos soberanos extendieron las subas y el riesgo país retrocedió a la zona de 1.240 puntos básicos. Sin embargo, la contracara fue una suba brusca de tasas en pesos, reflejo de la iliquidez generada por la política de ventas del Tesoro.

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el dólar oficial se mantuvo estable gracias a la venta de US$280 millones diarios, lo que redujo drásticamente la base de depósitos en pesos remunerados del BCRA: de $5,6 billones a apenas $0,8 billones en cuestión de días.

Desde Wise Capital advirtieron que “si el Tesoro mantiene este ritmo de intervención, los fondos acumulados podrían agotarse en cuestión de jornadas”.

Los efectos ya se reflejan en el mercado monetario: la tasa de caución a un día promedió 32,8%, con picos superiores al 44%, mientras que los REPOs interbancarios treparon al 57%. Este salto impactó en los rendimientos de las LECAPs y bonos ajustables por CER, que tuvieron una corrección abrupta durante la semana.

El BCRA en la mira

El informe de 1816 detalla que si el Tesoro se queda sin dólares antes de la bilateral con Trump, el BCRA deberá intervenir directamente en el MULC. Hasta ahora, la autoridad monetaria solo vendía cuando el tipo de cambio superaba la banda superior, pero el escenario de escasez podría forzarla a participar incluso dentro del corredor.

Desde Max Capital estiman que “los depósitos en dólares del Tesoro alcanzan para pocos días más” y que “una vez agotados, el tipo de cambio tocará la banda superior, donde el BCRA se verá obligado a actuar”.

La consultora también destacó que “el objetivo oficial es mantener el dólar cerca de $1.430 hasta las elecciones, pero con reservas tan ajustadas, el margen de maniobra se reduce a horas”.

De acuerdo con los datos oficiales, las reservas brutas del Banco Central ascienden a US$42.066 millones, apenas por debajo del récord de abril. Las reservas líquidas rondarían los US$20.000 millones, mientras que las netas –descontando swap chino, oro y DEG– no superan los US$5.000 millones.

Expectativa hacia el 14 de octubre

El anuncio formal del swap estadounidense podría darse el martes 14 de octubre durante la cumbre entre Milei y Trump en Washington, salvo que la reunión se postergue por cuestiones diplomáticas vinculadas al acuerdo de paz entre Israel y Palestina.

Si el encuentro se concreta y el paquete se activa de inmediato, el Gobierno ganaría el oxígeno suficiente para llegar sin sobresaltos al 26 de octubre, con el dólar estable y sin necesidad de un salto discreto en el tipo de cambio.

Los analistas coinciden en que el entendimiento con Washington marca un giro geopolítico y financiero: por primera vez, Estados Unidos destina recursos directos para respaldar la estabilidad cambiaria de un país emergente fuera de un programa multilateral clásico.

Mientras tanto, el mercado seguirá atento a un único número: cuántos dólares quedan disponibles para vender cada día hasta las elecciones. Esa será, en definitiva, la medida real de la calma o del riesgo que enfrentará el Gobierno en su intento por llegar a octubre sin otro sobresalto.

