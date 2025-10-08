River Plate y Boca Juniors no han tenido un buen 2025 y buscan cerrar el año de la mejor manera posible. La próxima fecha será particular, ya que coincidirá con una fecha FIFA, y a algunos en el Millonario y en el Xeneize no les cayeron bien las declaraciones de Lionel Scaloni sobre la Selección Argentina.
¿HACÍA FALTA?
Tensión en River y Boca por las declaraciones de Lionel Scaloni
Muchos usuarios en redes sociales reaccionaron a las declaraciones de Lionel Scaloni sobre la Selección Argentina, especialmente entre hinchas de River y Boca.
El combinado Albiceleste se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico mientras que el Torneo Clausura sigue su curso de manera normal (algo que no suele pasar cuando juega Argentina).
River, Boca y Lionel Scaloni
Con las Eliminatorias Conmebol ya finalizadas, la Selección Argentina buscará aprovechar las fechas FIFA entendiendo que cada vez falta menos para el Mundial de Norteamérica 2026.
Los próximos encuentros para el conjunto de Lionel Scaloni, serán el viernes 10 de octubre ante Venezuela y el lunes 13 ante Puerto Rico, ambos en Estados Unidos.
Para estos encuentros, el entrenador sorprendió con algunos nombres en la lista de convocados. Por ejemplo, Facundo Cambeses de Racing, es un futbolista que ha llamado la atención de propios y extraños.
En esta sintonía, el DT declaró: "Vamos a intentar ver gente nueva. Ver cómo están y si se pueden subir al barco. La idea es aprovechar estos partidos para eso, más allá de que tenemos una base".
En redes, algunos hinchas de Boca y River repudiaron esta declaración de Scaloni.
Del Millonario, fueron convocados Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (jugadores que ya son de la "base"), además de Lautaro Rivero, que si aplica a la declaración del DT.
La gran baja del Xeneize, es Leandro Paredes. Tampoco aplica a "gente nueva" debido a que es una de las banderas de la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
Más de River y Boca
Así como Scaloni no tuvo inconvenientes en convocar a jugadores de Boca y River para esta ventana de FIFA, habrá que ver qué sucede en la de noviembre.
Sobre todo, porque esa doble fecha se dará entre el 10 y 18 de noviembre y el encuentro que se perderían los jugadores del Xeneize y el Millonario, sería el último del Torneo Clausura.
En un mal año, ambos clubes tienen como mínimo, el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026 de manera directa y el último partido de la fase regular podría ser determinante para ello.
Por lo pronto, los de Núñez están cuartos en su zona y terceros en la tabla anual y buscarán vencer a Sarmiento de Junín el próximo domingo 12 de octubre desde las 19:15 horas en el Monumental.
El club de la Ribera está primero en la zona A y segundo en la anual (estaría clasificando diecto). Su próximo encuentro será el sábado 11 de octubre desde las 14:30 ante Barracas Central en el estadio del Guapo.
