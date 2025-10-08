Tensión en River y Boca por las declaraciones de Lionel Scaloni

En esta sintonía, el DT declaró: "Vamos a intentar ver gente nueva. Ver cómo están y si se pueden subir al barco. La idea es aprovechar estos partidos para eso, más allá de que tenemos una base".

En redes, algunos hinchas de Boca y River repudiaron esta declaración de Scaloni.

Del Millonario, fueron convocados Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (jugadores que ya son de la "base"), además de Lautaro Rivero, que si aplica a la declaración del DT.

La gran baja del Xeneize, es Leandro Paredes. Tampoco aplica a "gente nueva" debido a que es una de las banderas de la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Así como Scaloni no tuvo inconvenientes en convocar a jugadores de Boca y River para esta ventana de FIFA, habrá que ver qué sucede en la de noviembre.

Sobre todo, porque esa doble fecha se dará entre el 10 y 18 de noviembre y el encuentro que se perderían los jugadores del Xeneize y el Millonario, sería el último del Torneo Clausura.

En un mal año, ambos clubes tienen como mínimo, el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026 de manera directa y el último partido de la fase regular podría ser determinante para ello.

Por lo pronto, los de Núñez están cuartos en su zona y terceros en la tabla anual y buscarán vencer a Sarmiento de Junín el próximo domingo 12 de octubre desde las 19:15 horas en el Monumental.

El club de la Ribera está primero en la zona A y segundo en la anual (estaría clasificando diecto). Su próximo encuentro será el sábado 11 de octubre desde las 14:30 ante Barracas Central en el estadio del Guapo.

