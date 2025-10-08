El actual River Plate de Marcelo Gallardo tiene pocos jugadores que hayan demostrado estar a la altura de las circunstancias. Uno de los jugadores que ha tenido rendimientos aceptables, es Giuliano Galoppo, que en las últimas horas ha sido furor en X por viejos posteos (lo vinculan con Boca Juniors).
¿ES HINCHA DE BOCA?
Polémica tuitera en River por lo que descubrieron de Giuliano Galoppo
En X (ex Twitter) se armó revuelo por viejo material de Giuliano Galoppo, jugador de River. ¿Es hincha de Boca?
El equipo del Muñeco, tiene por delante dos competencias: Copa Argentina (ya está en semifinales) y Torneo Clausura (buscará obtener el campeonato y sino, clasificar a la Copa Libertadores 2026 por tabla anual).
Polémica tuitera con Giuliano Galoppo: ¿es hincha de Boca?
En enero de este 2025, Boca Juniors y River Plate pelearon por quedarse con Giuliano Galoppo, jugador que hasta ese entonces era futbolista de Sao Paulo de Brasil.
Finalmente fue el club de Núñez quien adquirió al ex Banfield y hasta el momento, si bien no ha sido con creces, ha cumplido en el mediocampo del Millonario cuando le tocó jugar.
Hoy por hoy, pareciera ser uno de los jugadores titulares para Marcelo Gallardo en un equipo que muchas veces no tiene muchas soluciones.
En las últimas horas, el volante, estuvo en el ojo de la tormenta en X por algunos tuits que lo adjudican con Boca Juniors.
Uno de los tuits que se difundieron del futbolista, es del 2013 y allí dijo "2do tiempo vamos Boca!".
Por la repercusión que tomó el tuit de quien lo citó (casi 800 mil visualizaciones), el jugador tuvo que borrar esa vieja publicación.
De igual manera, no sería la primera vez que alguien que en algún momento vinculado con el Xeneize juegue en River.
Sin ir más lejos, Lucas Pratto, fundamental en la Copa Libertadores 2018, ha tenido cercanías con el club de la Ribera antes de llegar a Núñez.
Continuidad de River Plate
River Plate, eliminado de la Copa Libertadores, está con vida en las otras dos competencias y buscará cerrar el 2025 de la mejor manera posible.
Por un lado, tiene la Copa Argentina. Luego de eliminar a Racing en cuartos de final, deberá enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza en semifinales.
Las posibles fechas para ese encuentro, son 23 y 24 de octubre y aún no está confirmada la sede. Del otro lado del cuadro, esperan Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.
En cuanto al Torneo Clausura de la Liga Profesional, el equipo de Marcelo Gallardo está cuarto en la zona B y tercero en la tabla anual (siendo los primeros dos quienes clasifican directamente a fase de grupos de la Libertadores 2026).
El próximo partido para el Millonario, será el próximo domingo 12 de octubre ante Sarmiento de Junín desde las 19:15 en el Monumental. Tendrá muchas bajas por convocatorias a selecciones, lesiones y suspensiones.
