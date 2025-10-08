Polémica tuitera en River por lo que descubrieron de Giuliano Galoppo

En las últimas horas, el volante, estuvo en el ojo de la tormenta en X por algunos tuits que lo adjudican con Boca Juniors.

Uno de los tuits que se difundieron del futbolista, es del 2013 y allí dijo "2do tiempo vamos Boca!".

image

image

Por la repercusión que tomó el tuit de quien lo citó (casi 800 mil visualizaciones), el jugador tuvo que borrar esa vieja publicación.

De igual manera, no sería la primera vez que alguien que en algún momento vinculado con el Xeneize juegue en River.

Sin ir más lejos, Lucas Pratto, fundamental en la Copa Libertadores 2018, ha tenido cercanías con el club de la Ribera antes de llegar a Núñez.

Continuidad de River Plate

River Plate, eliminado de la Copa Libertadores, está con vida en las otras dos competencias y buscará cerrar el 2025 de la mejor manera posible.

Por un lado, tiene la Copa Argentina. Luego de eliminar a Racing en cuartos de final, deberá enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza en semifinales.

Las posibles fechas para ese encuentro, son 23 y 24 de octubre y aún no está confirmada la sede. Del otro lado del cuadro, esperan Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

En cuanto al Torneo Clausura de la Liga Profesional, el equipo de Marcelo Gallardo está cuarto en la zona B y tercero en la tabla anual (siendo los primeros dos quienes clasifican directamente a fase de grupos de la Libertadores 2026).

El próximo partido para el Millonario, será el próximo domingo 12 de octubre ante Sarmiento de Junín desde las 19:15 en el Monumental. Tendrá muchas bajas por convocatorias a selecciones, lesiones y suspensiones.

