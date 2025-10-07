En Boca habrá revuelo por lo que dijeron en ESPN sobre Edinson Cavani

De igual manera, Cavani es una de las banderas institucionales de Boca Juniors y por eso mismo hay expectativa para cuando esté totalmente recuperado.

En esta sintonía, el periodista de ESPN Emiliano Raddi, afirmó: "yo no me imagino a Cavani en el banco estando al 100%".

En caso de que efectivamente el uruguayo vuelva al equipo titular, habrá que ver si quien sale es Giménez o Miguel Merentiel, que viene acumulando rendimientos por debajo de lo que puede dar.

Tato Aguilera, informó que tanto Cavani como el chileno Carlos Palacios se entrenaron a la par del grupo este martes 7 de octubre.

Lo que se le viene a Boca Juniors

Son días particulares para Boca Juniors por todo lo que está pasando con su entrenador Miguel Ángel Russo.

La cuenta oficial del Xeneize, publicó sobre este tema lo siguiente: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento."

Miguelo, recibió el apoyo de propios y extraños mediante mensajes en redes.

En cuanto a lo estríctamente futbolístico, el Xeneize buscará sostener el buen nivel que tuvo ante Newell´s en su próximo partido ante Barracas Central de Rubén Darío Insúa.

Dicho encuentro, será el sábado 11 de octubre desde las 14:30 horas en el estadio del Guapo.

En caso de que logre triunfar, se afianzará tanto en la punta de la zona A del Torneo Clausura como en zona de clasificación directa a Copa Libertadores 2026.

Cabe recordar que el club de la Ribera no podrá contar con Leandro Paredes, quien está con la Selección Argentina de Lionel Scaloni para la fecha FIFA.

