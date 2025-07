Boca: Hasta el conductor de ESPN repudió el graph sobre Edinson Cavani

Elminado en fase 2 de Copa Libertadores, fuera en cuartos de final del Torneo Apertura, eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes y ahora derrotado por Atlético Tucumán en 16° de Copa Argentina.

Esto, por supuesto que genera repercusión en los simpatizantes del club de la Ribera y uno de los futbolistas más apuntados es Edinson Cavani (que desde llegó, no ganó siquiera un título en el Xeneize.)

image

El graph de ESPN sobre Edinson Cavani

SportsCenter es, por lo general, el primer programa deportivo del día y marca el inicio de la programación de ESPN.

El ciclo cuenta con tres conductores diferentes, ya que se emite desde las 7 de la mañana hasta las 11, cuando comienza ESPN F12 con Mariano Closs.

De 7 a 8 conduce Pablo Ferreira. Luego, de 8 a 10, toma la posta Luciana Rubinska. Finalmente, de 10 a 11 está Pablo González, ex TyC Sports.

Durante algunos minutos, se pudo observar un graph bastante particular en la conducción de Ferreira en la primera hora de la mañana.

"El partido de Cavani: ¿el gol maquilla su actuación?", se preguntaba el mismo. La alusión, es al tanto que convirtió el uruguayo en el último minuto del partido ante Atlético Tucumán.

image

El mismo Pablo Ferreira (identificado con Boca Juniors) fue el que le contestó a su propia producción: "la respuesta es no eh, a la pregunta de la producción".

Luego, su coconductor Ale Ruzal complementó a Ferreira: "hasta pasa desapercibido el gol".

Lo cierto es que el "Matador" no convertía desde el 16 de marzo de 2025 y volvió al gol luego de 129 días. Su tanto, no solo no maquilla su actuación sino que tal como dijo Ruzal, pasa desapercibido en el público Xeneize.

El Community Manager del Xeneize también estuvo en el centro de la polémica por lo que tuiteó cuando convirtió Cavani.

