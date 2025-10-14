River Plate de Marcelo Gallardo perdió 6 de sus últimos 7 partidos. En la derrota ante Sarmiento de Junín, buena parte del Monumental insultó a los jugadores. A muchos no les cayó bien la reacción del Paulo Díaz una vez finalizado el encuentro frente al equipo de Facundo Sava, y atención a lo que se comenta sobre el chileno.
"DUPLICAR SU SUELDO"
Repudio en River a Paulo Díaz: Fuerte lo que cuentan sobre el chileno
Paulo Díaz es uno de los jugadores que está en el ojo de la tormenta en medio del mal presente de River de Marcelo Gallardo.
Con Lautaro Rivero en la Selección Argentina, el ex San Lorenzo volvió a ocupar un lugar en la formación titular del Millonario y muchos cuestionaron su actitud el pasado domingo 12 de octubre.
Repudio a Paulo Díaz
Paulo Díaz ha fluctuado entre la aprobación y la reprobación del público de River Plate.
Mientras que, ante el bajo nivel de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, el chileno fue considerado “el mejor central” durante buena parte de 2025, ahora vuelve a estar en el ojo de la tormenta por malos rendimientos.
Tras la derrota ante Sarmiento de Junín, Díaz tuvo un gesto que no gustó a muchos simpatizantes del Millonario: se fue sin saludar a la gente presente en el Monumental, algo que fue criticado en redes sociales y reflejado por varios medios, incluido AZZ.
El periodista Renzo Pantich, en un momento de bronca, dio información sobre Díaz que remite a hechos pasados. A mediados de 2024, el defensor era uno de los jugadores más valorados por los hinchas, aunque debía renovar contrato, cosa que finalmente hizo hasta fines de 2027.
Sobre esa etapa, Pantich aseguró en CEF: “Paulo Díaz utilizó las ovaciones para duplicar su sueldo y amenazó, antes de la Copa América de 2024, que si no le aumentaban el salario se iría a Arabia Saudita”.
Entendiendo que tiene contrato hasta finales de 2027, será interesante ver qué sucede con él en diciembre de este año.
Por el momento, se quedaría en el Millonario aunque el amperímetro seguramente lo mueva cómo termine el 2025.
Continuidad de River Plate
Sin la posibilidad de la Copa Libertadores, River debe terminar 2025 ganando alguno de los otros dos títulos si quiere cerrar bien el año.
El club está en semifinales de la Copa Argentina, donde se enfrentará con Independiente Rivadavia de Mendoza el viernes 24 de octubre. Del otro lado del cuadro esperan Argentinos Juniors o Belgrano.
En cuanto al Torneo Clausura, el próximo partido será el sábado 18 de octubre, desde las 22:15, en Córdoba, frente a Talleres de Carlos Tévez.
El empate de Deportivo Riestra ante Platense permitió que el Millonario se mantenga en zona de clasificación al repechaje de la Copa Libertadores 2026.
De igual manera, tanto el Malevo como Argentinos Juniors están a tan solo un punto, al acecho de que el equipo de Marcelo Gallardo pierda unidades.
