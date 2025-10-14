Repudio en River a Paulo Díaz: Fuerte lo que cuentan sobre el chileno

El periodista Renzo Pantich, en un momento de bronca, dio información sobre Díaz que remite a hechos pasados. A mediados de 2024, el defensor era uno de los jugadores más valorados por los hinchas, aunque debía renovar contrato, cosa que finalmente hizo hasta fines de 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SpiderCarp23/status/1977784201630900372&partner=&hide_thread=false Mientras Paulo Díaz se iba sin saludar, Martínez Quarta pedía perdón a los hinchas de River y Jaime se iba casi entre lágrimas. Encima en su debut en primera, me destruye.



Los pibes son los que mejor juegan, dan la cara, sienten la camiseta y sufren como nosotros. pic.twitter.com/VgYfUwjZPm — SpiderCARP (@SpiderCarp23) October 13, 2025

Sobre esa etapa, Pantich aseguró en CEF: “Paulo Díaz utilizó las ovaciones para duplicar su sueldo y amenazó, antes de la Copa América de 2024, que si no le aumentaban el salario se iría a Arabia Saudita”.

Entendiendo que tiene contrato hasta finales de 2027, será interesante ver qué sucede con él en diciembre de este año.

Por el momento, se quedaría en el Millonario aunque el amperímetro seguramente lo mueva cómo termine el 2025.

Continuidad de River Plate

Sin la posibilidad de la Copa Libertadores, River debe terminar 2025 ganando alguno de los otros dos títulos si quiere cerrar bien el año.

El club está en semifinales de la Copa Argentina, donde se enfrentará con Independiente Rivadavia de Mendoza el viernes 24 de octubre. Del otro lado del cuadro esperan Argentinos Juniors o Belgrano.

En cuanto al Torneo Clausura, el próximo partido será el sábado 18 de octubre, desde las 22:15, en Córdoba, frente a Talleres de Carlos Tévez.

El empate de Deportivo Riestra ante Platense permitió que el Millonario se mantenga en zona de clasificación al repechaje de la Copa Libertadores 2026.

De igual manera, tanto el Malevo como Argentinos Juniors están a tan solo un punto, al acecho de que el equipo de Marcelo Gallardo pierda unidades.

