LAM explotó por Cristina: Fuerte cruce entre Marcela Feudale y Florencia Arietto

LAM prendido fuego: gritos, egos y acusaciones cruzadas

Después del primer cruce, la cosa escaló rapidísimo. Las dos empezaron a pisarse, levantarse la voz y ningunearse en vivo. Arietto quiso explicar la sentencia y dijo: “Cristina puentea al jefe de Gabinete y al ministro, habilita fondos que terminan en sus hoteles. Lo dice la sentencia”. Feudale explotó: "¡No dice eso!". Y Arietto, con tono sobrador, le respondió: "No la leíste, Marcela”.

Ahí se metió De Brito: "¿Qué dice, Marcela?”, tratando de bajarle el tono. Pero Feudale siguió: “Que ella es responsable por los subalternos. Hay una figura que pone en jaque muchas cosas…”, pero fue interrumpida a los gritos. “¡Vos no me vas a decir a mí que estoy hablando sobre supuestos!”, se quejó Marcela. “Yo leí la sentencia y vos no. Reconocé que no sabés de lo que estás hablando”, insistió Arietto.

La angelita se hartó: “Todo lo que digo está mal, no voy a hablar más con vos”. Y Arietto no se quedó atrás: “Clásica kirchnerista de manual, picanteás y no te la bancás”. Feudale, con cara de pocos amigos, tiró: “Diciéndole al otro que no sabe lo eliminás románticamente”, mientras Arietto seguía sin aflojar: “No te victimices, Marcela, ponés en duda la Justicia y después hacés papel de atacada”.

La cosa se puso tan intensa que, según dijo Ángel de Brito en sus redes, el cruce siguió durante el corte, con Pepe Ochoa como testigo de todo el backstage. Y por si quedaban dudas: Cristina tiene que cumplir 6 años de condena e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Pero ahora, el foco está puesto en la vereda de su edificio, que parece más inestable que la política misma.

