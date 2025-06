Sergio Lapegüe frenó en seco a América TV: Qué baja evitó en Lape Club Social

Emitido de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs, el ciclo no logra encender el interés del público. El rating no acompaña, y eso se traduce en decisiones que, a esta altura, ya no sorprenden a nadie. En el mes de abril, la primera campana sonó fuerte: la salida de Jordana Klad, la cocinera que formaba parte del equipo original. Más tarde, la periodista Marina Calabró optó por acortar su participación, dejando su silla vacía para que la ocupe Paula Varela.