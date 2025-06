"Por 2 meses no va a pasar nada: cuando falta poco para elecciones, la economía se subordina a la política"

Hasta que no baje el riesgo país y podamos entrar en el mercado internacional de finanzas no vamos a arrancar. Necesitamos que nos suban la nota y que podamos renegociar nuestras deudas. Si no nos dan la luz verde para ingresa no podremos tener juego. Hasta que no baje el riesgo país y podamos entrar en el mercado internacional de finanzas no vamos a arrancar. Necesitamos que nos suban la nota y que podamos renegociar nuestras deudas. Si no nos dan la luz verde para ingresa no podremos tener juego.