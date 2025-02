Ficha Limpia con poca nafta para el Senado: Qué le conviene a Javier Milei

En ese orden, los libertarios ven en Ficha Limpia una dualidad de escenarios que podrían ser más o menos beneficiosos. El primero, con el logro de la ley, podría acercar nuevamente a las urnas libertarias a una buena porción de ex votantes de Juntos por el Cambio que supieron acompañar en 2023, convirtiendo a Javier Milei en el primer “verdugo” concreto a la figura política de Cristina Kirchner.

En el segundo escenario, está el fracaso del proyecto. Si bien ese panorama podría deducirse negativo, dentro del liberalismo consideran que una caída daría impulso a la hipotética candidatura de CFK, lo que le daría a la elección la polaridad necesaria corriendo la gestión del centro del debate.

Ese segundo plano sería el más valorado por la Casa Rosada, ya que ven una victoria contundente en las urnas, lo que podría dinamitar definitivamente a la parte dura del kirchnerismo. Todo ello sin tener que soportar la campaña negativa de la “proscripción”.

Cristina Kirchner 4P.jpg Cristina Kirchner podría quedar fuera de juego con Ficha Limpia.

Qué dicen en el PRO libertario

Los nexos más cercanos de la sociedad entre el PRO y el oficialismo nacional dan cuenta de la parada difícil para Ficha Limpia en el Senado. Así lo graficó Luis Juez, quien aseguró que la Cámara alta es un “lugar colonizado por Cristina”.

En declaraciones a Cadena 3, el cordobés que cena frecuentemente con Milei dejó entrever que el presidente no tendría mayor temor por competir con CFK en las urnas. "No estamos hablando de alguien que sea extremadamente competitivo", dijo para referirse a la salud política de la ex presidente.