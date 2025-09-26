El mítico bodegón al que iba Maradona y todos visitan en Buenos Aires

El bodegón de Buenos Aires al que todos hacen fila para ir

El Corralón es el bodegón maradoneano por excelencia. No solo lo visitó Diego Maradona, sino también miembros de su familia en la actualidad. Un lugar en donde se respira fútbol y también buen comer. Además fue visitado por Sofovich, Rodrigo y otros famosos. Lo mejor de todo es que a pesar de su fama los precios y la calidad siguen siendo excelentes.