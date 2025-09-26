Si hablamos de un buen bodegón, este tiene que reunir ciertos requisitos casi obligatoriamente: sabor casero, porciones abundantes, tener un lugar familiar y precios acordes. En este espacio se cumple todo eso y, además, fue aprobado por Diego Maradona en Buenos Aires.
El mítico bodegón al que iba Maradona y todos visitan en Buenos Aires
Este bodegón no es cualquiera, ya que lo visitaba Diego Maradona en Buenos Aires. Un lugar donde el sabor y la generosidad de los platos son moneda corriente.
Si buscás un buen bodegón para ir a comer con tu familia o amigos, entonces no dudes en visitar este lugar ubicado en Buenos Aires. Funciona hace ya muchos años y tiene una fama muy buena. El local está decorado como un típico restaurante de este estilo y se come muy bien.
El Corralón es el bodegón maradoneano por excelencia. No solo lo visitó Diego Maradona, sino también miembros de su familia en la actualidad. Un lugar en donde se respira fútbol y también buen comer. Además fue visitado por Sofovich, Rodrigo y otros famosos. Lo mejor de todo es que a pesar de su fama los precios y la calidad siguen siendo excelentes.
En este bodegón la especialidad es la carne, aunque también las milanesas tamaño XXL. No pueden faltar platos bien típicos como pastas a la bolognesa u otras exquisiteces que hacen a un buen bodegón. Ubicado en Palermo, una zona sumamente animada, tiene todo para disfrutar de un buen momento.
Si bien la especialidad son las carnes, hay opciones para todos los gustos. Entradas clásicas y otras más elaboradas, platos con pollo o pescado, pastas y también postres que son una delicia. Un bodegón que nadie se quiere perder.
