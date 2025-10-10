Javier Milei dejó casi 300 mil nuevos desocupados en menos de dos años

Podés solicitar el Seguro de Desempleo si:

Fuiste despedido sin justa causa, por quiebra del empleador o finalización de contrato.

Estuviste en relación de dependencia y registrado bajo la Ley de Contrato de Trabajo No. 24.013 tenés al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años ( o 90 días en el último año si fuiste trabajador eventual o de temporada).

Plazo para hacer el trámite en ANSES

Recordá iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha de despido o finalización del contrato.

Reuní la documentación:

DNI (original y copia). Telegrama, carta documento o nota de despido. Recibos de sueldo y constancia de CUIL.

En línea: ingresando a [www.anses.gob.ar](https://www.anses.gob.ar) con tu Clave de la Seguridad Social.

Presencialmente: solicitando turno en una oficina de ANSES.

Monto y duración

Dura entre 2 y 12 meses (18 si tenés más de 45 años).

El monto equivale al 75% del mejor salario de los últimos 6 meses, con un mínimo de $161.100 y un máximo de $322.200 (octubre 2025).

Incluye asignaciones familiares y obra social mientras dure la prestación.

