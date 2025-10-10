El primer Festival de Jazz de San Nicolás ofreció el sábado 4 y domingo 5 de octubre un encuentro memorable entre la música y su público, con 14 conciertos gratuitos en cinco sedes colmadas: Teatro San Nicolás, Villa Rocca, Esquina Menchaca, Colegio de Abogados y Auditorio Casa del Acuerdo.
¡ÉPICA CUMPLIDA!
Concluyó la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás con 14 conciertos y 67 músicos
San Nicolás de los Arroyos vibró con The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso, Malosetti, Lito Vitale, Mono Fontana, Yamile Burich y más.
La ciudad histórica de Bill Evans brilló durante dos días con artistas internacionales, nacionales y locales como The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Javier Malosetti, Lito Vitale Trío, Mono Fontana, Sergio Verdinelli, Yamile Burich, Mapu, Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava y el Ensamble Bill Evans de Nico Sorin.
San Nicolás hace Historia con Jazz
Ubicada a orillas del Paraná, San Nicolás busca fortalecer su identidad cultural y turística mediante propuestas de excelencia, consolidando este festival como un espacio de encuentro, disfrute y compromiso con la música y la comunidad.
La programación reunió a 67 músicos de excelencia, incluyendo a The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Javier Malosetti con la Experiencia científico-musical, el Ensamble Bill Evans dirigido por Nico Sorin, Lito Vitale Trío, Mono Fontana y Sergio Verdinelli, además de Yamile Burich, Mapu, Leo Postolovsky, Hugo Giménez y Francisco Nava. La diversidad fue el eje conceptual del festival, según Nico Sorin, director artístico, quien destacó la pluralidad de estilos y propuestas musicales presentes.
Más que un festival; un encuentro
Organizado por DESA, con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás y declarado de interés municipal, el evento convocó a público de distintas edades y ciudades, como Rosario, Buenos Aires, Villa Constitución, Pergamino y Venado Tuerto. Los asistentes también pudieron disfrutar de la muestra fotográfica de Pablo Astudillo y la muestra de luthería de Elías Cernadas y Wenceslao Lagar.