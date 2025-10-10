Concluyó la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás con 14 conciertos y 67 músicos

Más que un festival; un encuentro

Organizado por DESA, con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás y declarado de interés municipal, el evento convocó a público de distintas edades y ciudades, como Rosario, Buenos Aires, Villa Constitución, Pergamino y Venado Tuerto. Los asistentes también pudieron disfrutar de la muestra fotográfica de Pablo Astudillo y la muestra de luthería de Elías Cernadas y Wenceslao Lagar.