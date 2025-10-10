urgente24
OCIO San Nicolás > Festival > Jazz

¡ÉPICA CUMPLIDA!

Concluyó la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás con 14 conciertos y 67 músicos

San Nicolás de los Arroyos vibró con The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso, Malosetti, Lito Vitale, Mono Fontana, Yamile Burich y más.

10 de octubre de 2025 - 15:50
Organizado por DESA, con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás y declarado de interés municipal, el evento convocó a público de distintas edades y ciudades, como Rosario, Buenos Aires, Villa Constitución, Pergamino y Venado Tuerto.&nbsp;

Organizado por DESA, con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás y declarado de interés municipal, el evento convocó a público de distintas edades y ciudades, como Rosario, Buenos Aires, Villa Constitución, Pergamino y Venado Tuerto. 

image
San Nicol&aacute;s Jazz Festival: m&aacute;s que una fiesta, un encuentro memorable

San Nicolás Jazz Festival: más que una fiesta, un encuentro memorable

La ciudad histórica de Bill Evans brilló durante dos días con artistas internacionales, nacionales y locales como The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Javier Malosetti, Lito Vitale Trío, Mono Fontana, Sergio Verdinelli, Yamile Burich, Mapu, Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava y el Ensamble Bill Evans de Nico Sorin.

San Nicolás hace Historia con Jazz

Ubicada a orillas del Paraná, San Nicolás busca fortalecer su identidad cultural y turística mediante propuestas de excelencia, consolidando este festival como un espacio de encuentro, disfrute y compromiso con la música y la comunidad.

Seguir leyendo

FESTIVAL
San Nicol&aacute;s de los Arroyos se escribe con s&iacute;ncopa

San Nicolás de los Arroyos se escribe con síncopa

La programación reunió a 67 músicos de excelencia, incluyendo a The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Javier Malosetti con la Experiencia científico-musical, el Ensamble Bill Evans dirigido por Nico Sorin, Lito Vitale Trío, Mono Fontana y Sergio Verdinelli, además de Yamile Burich, Mapu, Leo Postolovsky, Hugo Giménez y Francisco Nava. La diversidad fue el eje conceptual del festival, según Nico Sorin, director artístico, quien destacó la pluralidad de estilos y propuestas musicales presentes.

Más que un festival; un encuentro

Organizado por DESA, con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás y declarado de interés municipal, el evento convocó a público de distintas edades y ciudades, como Rosario, Buenos Aires, Villa Constitución, Pergamino y Venado Tuerto. Los asistentes también pudieron disfrutar de la muestra fotográfica de Pablo Astudillo y la muestra de luthería de Elías Cernadas y Wenceslao Lagar.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES