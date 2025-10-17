Dólar a $1455: ¿Scott Bessent domado por el mercado cambiario argentino?

“Aún con la presencia del Tesoro norteamericano, el dólar oficial volvió a subir. Los rumores de que bancos locales habrían vendido dólares por cuenta y orden de la entidad extranjera, lejos de calmar la demanda, la avivaron. El spot subió 1,6% con respecto al miércoles hasta cerrar en $1.402”, dijo en su último informe Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AsensioEzequiel/status/1979008043678396532&partner=&hide_thread=false "Los anuncios de Bessent tienen retornos marginales decrecientes: cada uno dura menos que el anterior."



Eso declaré a @Bloomberg, uno de los medios financieros líderes a nivel mundial, que hoy publicó un análisis que hice sobre la situación cambiaria de Argentina.



Gracias… pic.twitter.com/okEZI8dYDP — Ezequiel Asensio (@AsensioEzequiel) October 17, 2025

