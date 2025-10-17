El dólar oficial abrió en alza este viernes (17/10) y cotizaba a $1.455 en el Banco Nación con una suba de $30 con respecto al jueves. No surtió efecto el tuit del secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent sobre actuar con "contundencia" en el mercado cambiario argentino.
SUBA DE $30
Dólar a $1455: ¿Scott Bessent domado por el mercado cambiario argentino?
El dólar abrió en alza este viernes (17/10) tras la advertencia de Scott Bessent de que “monitorea” el mercado cambiario y actuará con “contundencia”.
Por su parte, el dólar blue subía hasta los $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.
Tercera intervención de Scott Bessent
El titular del Tesoro de USA interviene por 3er día en el mercado cambiario argentino con magros resultados. Ayer compró pesos (como él mismo reveló) por tercera rueda consecutiva y el dólar oficial subió hasta los $1.430. Este mediodía advirtió que estaba monitoreando los mercados y actuaría con "contundencia" y la divisa subía $30.
Bessent -y el gobierno de Milei- tienen 6 ruedas cambiarias por delante hasta los comicios del 26/10 y nada hace pensar que se disipen las dudas sobre el desempeño electoral del libertarios y más aún si Donald Trump lo seguirá apoyando financieramente en caso de una derrota.
Dólar: subiendo en todas sus versiones
En tanto, los dólares financieros también actuaban en sintonía con el oficial. El MEP subía 1% para cotizar en los $1.487,97 y el Contado con Liquidación (CCL) ganaba 0,4% hasta los $1.497,42.
“Aún con la presencia del Tesoro norteamericano, el dólar oficial volvió a subir. Los rumores de que bancos locales habrían vendido dólares por cuenta y orden de la entidad extranjera, lejos de calmar la demanda, la avivaron. El spot subió 1,6% con respecto al miércoles hasta cerrar en $1.402”, dijo en su último informe Portfolio Personal de Inversiones (PPI).
