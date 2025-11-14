Escalofriante testimonio de una concejala del PRO que fue abusada por un familiar

Sobre esa línea, indicó que sus padres la escucharon y la acompañaron, aunque les costó comprender lo que estaba pasando. "Recuerdo que me dijeron: 'Quedate tranquila, te vamos a acompañar’. Años después lo volvimos a hablar varias veces. Mi mamá me contó que se sentía muy mal porque me había preguntado si era verdad y no lo podía creer", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1988777751575150891&partner=&hide_thread=false FIGURA DEL PRO ROSARINO REVELÓ QUE FUE ABUSADA POR UN FAMILIAR



La concejala rosarina Anita Martínez (PRO - Unidos) contó en una entrevista que fue víctima de abuso intrafamiliar por parte de un primo de su madre, y vinculó ese hecho traumático con el cáncer de útero que… pic.twitter.com/WCBMBPUF1A — Urgente24.com (@U24noticias) November 13, 2025

Cáncer de útero

Martínez, que estuvo enferma, fue intervenida quirúrgicamente varias veces, y recibió un tratamiento complejo hace más de 20 años a causa de un cáncer de útero poco frecuente (un coriocarcinoma, que suele ser muy agresivo). Al respecto, relacionó este hecho traumático con lo que pasó. "Sí vino por ahí, totalmente", aseguró.

Si bien no hay evidencia científica concluyente sobre la relación entre los abusos en la infancia y el desarrollo posterior de enfermedades oncológicas, distintos estudios internacionales han explorado los efectos psicosomáticos de los traumas profundos en la salud física y mental.

Abuso sexual infantil

El crudo testimonio de 'Anita' generó impacto y despertó numerosas muestras de apoyo en redes sociales. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, la concejala compartió el fragmento de la nota en la que relata lo que vivió. A raíz de ello, recibió gran cantidad de mensajes de acompañamiento.

Su relato se suma al de otras figuras públicas que, en los últimos años, decidieron abrir su corazón para contar en primera persona las situaciones de abuso que atravesaron. Entre ellas, Juan Pedro Aleart, candidato rosarino de La Libertad Avanza que en 2024 denunció en el programa de televisión que trabajaba a su padre por abuso.

Vale recordar que el papá del experiodista se suicidó poco después de que llegara la denuncia judicial en su contra.

image El calvario de Anita Martínez (PRO-Unidos) se suma al de Juan Pedro Aleart (LLA).

Sobre el final del reportaje, Martínez sostuvo que "Hay muchos temas de los que cuesta hablar, pero cuando uno logra hacerlo, empieza un proceso de sanación".

Su testimonio vuelve a poner sobre la mesa la problemática del abuso sexual infantil, una de las formas más graves de violencia, que en el 85% de los casos ocurre dentro del entorno familiar o cercano. Pese a la magnitud del problema, los especialistas advierten que solo una minoría de las víctimas logra denunciar o recibir justicia.

