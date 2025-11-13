urgente24
JUEVES 13/11

Noche de las Heladerías: 2x1 en el cuarto de helado y locales adheridos

Este jueves 13/11 es la Noche de las Heladerías y hay muchas promociones para aprovechar en cientos de heladerías. Además, descuentos se extienden al finde.

13 de noviembre de 2025 - 22:34
Son más de 500 heladerías las que ofrecen descuentos exclusivos por la Noche de las Heladerías. El más tentador: 2x1 en el cuarto kilo, comprando uno te llevas otro de regalo. También hay otros descuentos como 50% en el segundo kilo o más.

Noche de las Heladerías: Cuáles participan en los descuentos

Para saber cuáles forman parte se debe acceder al Mapa del Sabor. Este mapa interactivo permite buscar las heladerías por provincia, ciudad y barrio y ver sus promociones.

  • El mapa se encuentra en la web oficial de la Semana del Helado (https://www.afadhya.com.ar/).
Fin de semana de descuentos en helado

La iniciativa forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) bajo el lema “El futuro es artesanal”.

Del 10 al 16 de noviembre, la celebración incluye actividades temáticas, promociones especiales y el tradicional “Mapa del Sabor”, que permite consultar todos los locales adheridos.

