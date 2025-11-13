Son más de 500 heladerías las que ofrecen descuentos exclusivos por la Noche de las Heladerías. El más tentador: 2x1 en el cuarto kilo, comprando uno te llevas otro de regalo. También hay otros descuentos como 50% en el segundo kilo o más.
JUEVES 13/11
Noche de las Heladerías: 2x1 en el cuarto de helado y locales adheridos
Este jueves 13/11 es la Noche de las Heladerías y hay muchas promociones para aprovechar en cientos de heladerías. Además, descuentos se extienden al finde.
Noche de las Heladerías: Cuáles participan en los descuentos
Para saber cuáles forman parte se debe acceder al Mapa del Sabor. Este mapa interactivo permite buscar las heladerías por provincia, ciudad y barrio y ver sus promociones.
- El mapa se encuentra en la web oficial de la Semana del Helado (https://www.afadhya.com.ar/).
Fin de semana de descuentos en helado
La iniciativa forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) bajo el lema “El futuro es artesanal”.
Del 10 al 16 de noviembre, la celebración incluye actividades temáticas, promociones especiales y el tradicional “Mapa del Sabor”, que permite consultar todos los locales adheridos.
Más contenido en Urgente24:
Finde en AMBA: Noche de las vinotecas, ferias gastronómicas y más