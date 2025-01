"Es un torneo más federal": el DT de Primera que apoya los 30 equipos de AFA

image.png Alfredo Berti

"Haber inyectado 10 equipos más a la liga hace un torneo más federal", dijo. "Siempre imaginé una competición lograda de esta manera. A mí no me disgusta. Argentina es muy futbolera, en todas las provincias hay equipos muy fuertes con mucha convocatoria, así que por ese lado lo festejo", agregó.

Berti llegó en agosto a un Independiente Rivadavia, comandado dirigencialmente por el empresario mendocino Daniel Vila, sumido en la incertidumbre. Sus magros resultados lo relegaban a las últimas posiciones de la Liga Profesional y también de la tabla general. Las chances de descenso eran una posibilidad muy concreta.

"Todo lo que es del interior cuesta más"

A pesar de verse favorecido por la eliminación de los descensos, lo cierto es que la Lepra de Berti comenzó a repuntar y tuvo sendas victorias sobre el tramo final del campeonato (a River y San Lorenzo, por ejemplo), cosechando 23 puntos en 15 encuentros. El final del torneo lo encontró ubicado nada menos que en la posición 11.

image.png La Lepra le ganó un partidazo a River en Mendoza

"Me gusta porque soy hombre del interior -argumentó el entrenador sobre su postura acerca de los 30 equipos- y todo lo que es del interior cuesta más. Cuando escucho que los equipos del interior no merecen estar, me parece raro el pensamiento porque en el interior de Argentina hay equipos buenos con mucho potencial.

El DT de la Lepra agregó: "Está Tigre, Platense y hay muchos equipos que también tienen su mérito. No veo mal que tengan la posiblidad de estar equipos que son de las Provincias. A mí no me disgusta, y no lo digo por estar en Independiente Rivadavia, si estuviese en Argentinos Juniors diría exactamente lo mismo".

