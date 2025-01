Marcelo Moretti quedó expuesto por una leyenda (actual) de San Lorenzo

Me parece justo que tomen sus decisiones y conmigo no tienen ninguna obligación, pero también me parece justo que se hagan cargo Moretti, Rotondo, Levalle y Morello que hicieron todo para desarmar la disciplina y que nos tengamos que ir del club. Resalto esto porque seguramente van a decir que nos fuimos y no es así, hicieron todo para dejarnos afuera.

Nunca me gustó publicar los problemas del club, por eso siempre discutí en privado. Los dirigentes que nombré lo saben muy bien porque les dije todo en persona. Incluso les avisé que iba a sacar este comunicado para que no se enteren por redes sociales. Esta vez sentí la obligación de contar la situación públicamente para respaldar a mis compañeros, cuerpo técnico y delegados que se tuvieron que ir y expresaron su bronca en las redes sociales.

Gracias a las personas que hasta último momento intentaron encontrar una solución.

Les mando un abrazo grande, Damian Stazzone.

