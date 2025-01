Tras desmayo en cancha de Rodrigo Bentancur, parte médico positivo de Tottenham

image.png Rodrigo Bentancur, con la camiseta de Uruguay

Tottenham venció al Liverpool de Arne Slot en un partido durísimo. Por la Copa de la Liga inglesa, el conjunto londinense se llevó el triunfo por 1 a 0 con un gol de Lucas Bergvall. Sin embargo, no fueron todas sonrisas para los Spurs. Rodrigo Bentancur, ex Boca, tuvo que salir del campo inesperadamente tras desplomarse por razones que aun no se han confirmado.