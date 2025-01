Bien por la AFA: Selección Sub 20 viajará a Venezuela

Quien no es argentino es Vicente Rosales, el entrenador de guardametas.

Batista, Camps, Cufré y Pidal integran un equipo que llevó el también argentino José Pekerman a Venezula. Él fue el anterior entrenador.

Y son muy reconocidos por su trabajo en la 'Vinotinto'.

fernando-batista-venezuelajpg.webp Fernando Batista es el argentino que lidera el cuerpo técnico que entrena a la Vinotinto.

Patricia Bullrich

Sin embargo, Patricia Bullrich pidió que no se realice el Sudamericano Sub 20 en Venezuela y que si esto no fuese modificado por Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) no se permitiese viajar a la delegación argentina, por la polémica detención del gendarme Nahuel Gallo, cuyo ingreso a Venezuela aún provoca interrogantes.

Pero los problemas de Javier Milei / Patricia Bullrich con Nicolás Maduro no pueden ensuciar una fiesta deportiva y menos condicionar a los deportistas argentinos. Los boicots políticos a los eventos deportivos son una vergüenza.

Ridícula Bullrich a CNN Radio:

“Esto nos ha llevado a pensar y estamos trabajando un protocolo para que tengan claro cuáles son los lugares a los que un miembro de una fuerza de seguridad o un argentino corre riesgo. ¿Nuestra selección sub 20 puede ir a Venezuela? ¿No los pueden tomar de rehenes?”.

“¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano? Habrá que cambiar de sede. La Conmebol lo tendrá que pensar. ¿Argentina va a mandar gente y chicos que nos pueden secuestrar?”.

"¿Qué diferencia puede haber entre tener (detenido) a un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante y un gendarme? Lo pueden acusar de cualquier cosa: ‘Argentina mandó dentro de los jugadores de fútbol a uno que fue policía’, y a ese lo agarran. Entonces, es un riesgo”.

BULLRICH.jpg Patricia Bullrich.

AFA

Es correcta la decisión del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia: la Sub 20 viajará a Venezuela.

"Nos estamos preparando para ir al Sudamericano y asi será, como lo hicimos con la Mayor hace poco en Eliminatorias. Seguimos en esa línea y no nos vamos a meter en temas políticos internacionales", dijeron desde la AFA al diario Olé.

No hay motivo para que la Sub 20 deje de participar del torneo.

Los problemas de la oposición política venezolana (bastante inútil, por cierto) no deben interferir en una gesta deportiva.

En Venezuela, del 23/011 al 16/025, el equipo dirgido por Diego Placente disputará el Sudamericano de la categoría.

La Albiceleste integrará el Grupo B con Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia.

De cada grupo, clasificarán para la Fase Final las 3 mejores ubicadas.

Luego, los 4 mejores en el Hexagonal Final del torneo sacarán boleto para la Copa Mundial Sub20 de la FIFA 2025.

CONVOCADOS-SUDAMERICANO.jpg Seleccionados de la Sub 20.

----------------------

Más contenido en Golazo24

Papelón de River y Jorge Brito con un refuerzo que no jugó: quieren devolverlo

Botafogo se cae a pedazos, ¿Cúal es su futuro?

Caso Cristian Medina: Boca le devolvió el dinero a Foster Gillett

Día clave para el traspaso de Ander Herrera a Boca