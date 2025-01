Átomos, submarinos y Elon Musk: Turkiye dibuja el nuevo Mediterráneo

A la vez, las autoridades húngaras afirmaron que Alemania bloqueó el suministro de equipos Siemens para la central nuclear Paks-2, que está construyendo Rosatom en el país de Viktor Orban.

“Obviamente habrá demandas. El equipo prepago no fue entregado. Nos trajo costos adicionales tanto por la compra específica de equipos como por ajustar el tiempo de instalación de estos equipos. Estos reclamos se harán”, amenazó el funcionario ruso Alexey Likhachev.

Akkuyu.jpg Rosatom está construyendo la central nuclear de Akkuyu, en la costa mediterránea.

Elon Musk

En tanto, Turkiye avanzará hacia los vehículos eléctricos. Pero su decisión fue muy curiosa: Mart Technologies Inc. incorporó a Alex Spiro a su junta directiva. Spiro es el abogado personal de Elon Musk, el dueño de Tesla, automotriz de vehículos eléctricos. El anuncio ocurrió apenas unas semanas después de que Spiro visitara la sede de Mart Tech.

El anuncio del nombramiento de Spiro como "director de clase II" se produjo después de la junta general anual de accionistas de la compañía.

"Estoy muy contento de tener la oportunidad de trabajar con Alex en la junta directiva de Mart. Su experiencia con una amplia gama de clientes en los campos de los negocios y la política en USA y, sobre todo, con los principales empresarios tecnológicos mundiales, me da confianza en que contribuirá a nuestra empresa y a nuestra misión", dijo Ouz Alper Öktem, fundador y director ejecutivo de Mart.

Obvio que muchos se preguntan si Elon Musk tiene alguna participación en la decisión de Spiro.

En 2019, el rapero y magnate Jay-Z contrató a Spiro para ayudar al también rapero 21 Savage en su lucha contra la deportación.

El actor Alec Baldwin recurrió a Spiro en su caso de homicidio involuntario en el set de la película 'Rust'.

La superestrella Megan Thee Stallion pidió que la representara cuando fue acusada de acoso por un fotografó que dijo haber sido obligado a verla mantener relaciones sexuales con otra mujer.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien enfrenta cargos de corrupción y soborno, contrató a Spiro.

"He tenido la suerte de trabajar con algunos de los mejores empresarios y empresas del mundo. Alper y su equipo están entre los mejores que he conocido. Me complace apoyarlos a ellos y a la empresa a medida que alcanzamos la escala y logramos la rentabilidad en 2025", afirmó Alex Spiro, socio del estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, presidente de Glassbridge Enterprises y asesor estratégico de varias empresas.

Spiro es un ex fiscal y graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, donde es profesor. Él ha representado a Musk en casos judiciales ante la Comisión de Bolsa y Valores de USA (SEC, por Securities and Exchange Commission) y otros asuntos.

Fundada en 2018, Mart (la palabra turca para "gaviota") opera un servicio de transporte que conecta a pasajeros con conductores de automóviles, motocicletas y taxis, y opera una gran flota de alquiler de ciclomotores, bicicletas y patinetes eléctricos.

En julio de 2023, se convirtió en la 1ra. empresa turca en cotizar en Nueva York a través de una fusión con otra empresa.

spiro.webp Alex Spiro.

Portaaviones

A la vez, demostrando que hay mucho interés en desarrollo tecnológico autónomo, el Ministerio de Defensa anunció el inicio de la construcción del nuevo portaaviones de fabricación local, 'MUGEM', en el Astillero Naval de Estambul.

El buque podría operar con hasta 50 aeronaves, tanto tripuladas como drones, las cuáles se dividirían entre 20 unidades en la cubierta y otras 30 almacenadas bajo la misma.

Entre algunos de los potenciales medios que incorporaría el 'MUGEM', tenemos a los aviones de ataque ligero TAI Hürjet, y un listado de sistemas no tripulados tales como los TAI ANKA III, los Bayraktar KIZILELMA y el UCAV TB-3.

En su cubierta, el MUGEM contaría con 3 pistas: 2 para despegue y 1 para aterrizaje; estando actualmente en desarrollo un sistema de catapultas para aumentar sus capacidades.

portaaviones.jpg Maqueta del futuro 'MUGEM'.

TAI Hürjet

En abril 2024 ocurrió el estreno del avión de entrenamiento TAI Hürjet para la Fuerza Aérea turca, un hito nacional. Ahora se informa que un TAI Hürjet realizó su primer vuelo supersónico, novedad confirmada por medios locales turcos y la gobernación de Ankara, la cuál emitió avisos previos al evento planificado para que sus ciudadanos no se alertaran al escuchar y observar un avión realizando maniobras en el espacio aéreo de la ciudad.

El avión partió desde la base aérea de Mürted, llegando al área de vuelo designada acompañado por un caza F-16, y entonces el TAI Hürjet realiz{o sus maniobras supersónicas (superiores a Mach 1) a lo largo de su vuelo de 38 minutos según fue reportado.

El TAI Hürjet es un monomotor con cabina en tándem, planificado desde 2017 por la empresa local Turkish Aerospace Industries (TAI), que presentó una maqueta en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough (2018).

Por lo pronto, llegará como reemplazo de los antiguos aviones T-38 y de los cazas F-5, actualmente usados para realizar vuelos acrobáticos.

tai_hurjet-1024x682.jpg TAI Hürjet.

Submarino

Y si faltara otra demostración de la expansión tecnológica turca, comenzó la construcción del 1er. submarino de diseño y fabricación local MILDEN de la Armada turca.

Si bien actualmente la Armada de Turkiye está incorporando sus nuevos submarinos clase Reis (basados en los Tipo 214, de TKMS), y se destaca la puesta a flote de la unidad TCG Murat Reis, continúa el ambicioso proyect MILDEN.

El Proyecto de Submarino Nacional es una nueva clase de submarino de propulsión diésel-eléctrica con un desplazamiento de 2.700 toneladas, 80 metros de eslora y equipado con sistemas de propulsión independiente de aire (o AIP, por sus siglas en inglés).

El astillero Gölcük Naval Shipyard es el constructor, ampliando el sistema de sensores, combate y armamentos desarrollados por la industria de defensa nacional: los torpedos pesados AKYA, los misiles antibuque ATMACA y, además, la capacidad de atacar objetivos terrestres a través del lanzamiento del misil GEZGN, en desarrollo por Roketsam.

----------------------------------

