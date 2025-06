Spider-Man 4 será una película adulta con Tom Holland y Jon Bernthal (Punisher)

Bernthal regresó recientemente al papel de Punisher en Daredevil: Born Again de Disney+, manteniendo el contenido violento y apto para mayores que define al personaje. Esta decisión artística planteó interrogantes sobre cómo se integrará esta violencia característica en el universo más familiar de Spider-Man.

La historia detrás de las cámaras

Lo que pocos saben es que Bernthal y Holland mantienen una amistad que se remonta a 2017, cuando trabajaron juntos en un filme Pilgrimage. Durante esa época, ambos actores se ayudaron mutuamente con las grabaciones de sus audiciones para Marvel, creando un vínculo que ahora se materializa en la pantalla grande.

La trama de Brand New Day se desarrollará después de los eventos de Spider-Man: No Way Home, donde la identidad de Peter Parker fue borrada de la memoria colectiva. Este punto de partida ofrece posibilidades narrativas infinitas para explorar cómo estos dos vigilantes con filosofías opuestas trabajarán juntos.

