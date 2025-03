Tom Holland en el set de "La Odisea": ¿A qué personaje va a interpretar?

¿Una nueva etapa para Holland?

Tom Holland es un actor joven con mucho talento, pero fuera de Spider-Man no tuvo suerte con sus proyectos. Uncharted, Cherry, y The Crowded Room no fueron justamente lo que se esperaba de él. No es que fueran fracasos rotundos, pero no lograron pegarle fuerte como sus películas de Marvel. Por eso, mucha gente está poniendo fichas en La Odisea como la peli que lo va a llevar a otro nivel. Y Nolan podría ser justo lo que necesita Holland para dejar atrás el "amistoso vecino" y mostrar su faceta más madura.