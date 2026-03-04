urgente24
en vivo LEY DE GLACIARES / HAY NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA

La guerra de Medio Oriente avanza y el gobierno de Javier Milei se ataja con "el mejor escudo"

La administración libertaria confía en que el conflicto en Medio Oriente no afecte la economía argentina.&nbsp;

La administración libertaria confía en que el conflicto en Medio Oriente no afecte la economía argentina. 

La administración libertaria confía en que el conflicto en Medio Oriente no afecte la economía argentina.&nbsp;

La administración libertaria confía en que el conflicto en Medio Oriente no afecte la economía argentina. 

Javier Milei atraviesa el momento de mayor fortaleza política. El Gobierno acelera por la Ley de Glaciares mientras la economía cae. Medio Oriente en la mira.

4 de marzo de 2026 - 10:14

EN VIVO

Javier Milei volvió a ganar protagonismo en el ecosistema digital durante su tercera Asamblea Legislativa. Según un informe elaborado por Monitor Digital, el 1 de marzo se registraron 252.500 menciones en redes sociales sobre el mandatario, el valor más alto de la serie comparada con 2024 y 2025.

El contraste con 2025 es marcado. Un año atrás, la conversación estuvo dominada por el caso $LIBRA, que dejó al Presidente con un récord de negatividad (89%) y un clima digital hostil. En 2026, en cambio, Milei logró reinstalar agenda propia: la reforma laboral como segundo eje y un fuerte énfasis en la alianza estratégica con Estados Unidos. Las menciones a Donald Trump y el ingreso de Irán en la narrativa respondieron a la proyección internacional que el Gobierno buscó imprimirle al discurso.

Sin embargo, en medio de su momento de mayor fortaleza política, la crisis económica cobra carácter de naturalidad durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y no parece ser gratis. Fábricas que siguen cerrando, empleo que continúa cayendo, una industria que no logra despegar y un futuro que parece no tener solución a la vista.

Las políticas económicas impulsadas por Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, conforman una tormenta perfecta que está provocando un verdadero industricidio. A raíz de ello, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las principales víctimas de este combo de recesión, destrucción de la demanda interna y apertura indiscriminada de importaciones, especialmente desde China, a precios de dumping.

En el plano internacional, se intensifica la guerra en Medio Oriente, mientras que desde la administración libertaria confían en que el conflicto no impactará en la economía argentina (o intentan enviar señales de estabilidad).

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24 donde te contaremos sobre lo que pasa en el país y el mundo:

------------------

Live Blog Post

Pánico y tensión: El drama de los argentinos varados en medio de la guerra

Por la guerra en Medio Oriente, más de 20 familias se encuentran varadas en Dubái.

Hernán, uno de los argentinos varados, dialogó con LN+ donde brindó detalles de la situación que está atravesando. "Hoy se comunicó el embajador de Argentina, hicimos una congregación y estuvimos charlando sobre la situación", contó.

Sobre esa línea, agregó que "se puso a disposición nuestra para ir al aeropuerto a ver si podemos salir".

"El argentino no está acostumbrado a esto", remarcó describiendo el estado de shock y desesperación que lo rodea.

Live Blog Post

Exclusivo U24: Carlos Kikuchi revela cómo llegó Milei a la Presidencia

En este episodio del Podcast de Urgente24, Carlos Kikuchi revela cómo se construyó la estrategia política que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Ex jefe de campaña del actual Presidente y actual senador bonaerense, Kikuchi cuenta por primera vez detalles clave del armado político de La Libertad Avanza, las negociaciones previas al balotaje y el rol de Karina Milei en la toma de decisiones. En diálogo con Edgar Mainhard, analiza el fenómeno político que transformó el mapa electoral argentino. El acuerdo con el PRO y la decisión previa al balotaje. Qué falta en el modelo económico actual.

Embed - Cómo se construyó Javier Milei presidente | Carlos Kikuchi con Edgar Mainhard | Podcast Urgente24
Live Blog Post

Por disposición de Economía, sigue el arancel para el acero chino

El Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo extendió por dos años los aranceles antidumping a las ruedas de acero provenientes de China. La medida, informada en el Boletín Oficial, se ejecutó a partir de la sospecha de recurrencia de las siderúrgicas chinas para volcar excedentes a bajos precios en el mercado argentino.

Procédase al cierre del examen por expiración del plazo de la medida antidumping dispuesta mediante la resolución 1444 del 6 de diciembre de 2019 del ex Ministerio de Producción y Trabajo para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de Ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a 444,5 mm (17,5”), pero inferior o igual a 622,33 mm (24,5”) y ancho nominal superior o igual a 152,4 mm (6”), de los tipos utilizados en autobuses, camiones, remolques y semi-remolques originarias de la República Popular China manteniéndose vigente la medida aplicada (42%) por el término de dos (2) años, dice la resolución.

VER NOTA

Live Blog Post

Con Juan Bautista Mahiques, ganó Karina Milei

Mariano Cúneo Libarona renunció este miércoles a su cargo de ministro de Justicia y lo reemplazará Juan Bautista Mahiques. La noticia se dio a conocer luego de un encuentro que mantuvo el funcionario saliente con el presidente Javier Milei desde las 10 en Casa Rosada.

En ese sentido, el nuevo ministro de Justicia, publicó en sus redes sociales agradeciendo "al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible".

Quien no quedó atrás fue Karina Milei, a quien también le dedicó unas palabras por "su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno".

VER POSTEO EN X

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rindart/status/2029199274756428054&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Desplome del consumo: Por día, alrededor de 70 kioscos bajan sus persianas

La crisis del consumo y el impacto de los costos fijos golpean de lleno a los kioscos en Argentina. Según un relevamiento de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra), en base a datos de Arca y de empresas tabacaleras, desde noviembre de 2024 cerraron 36.000 comercios del rubro en todo el país.

El número se traduce en una estadística contundente: alrededor de 70 kioscos dejan de funcionar cada día. Así lo aseguró el vicepresidente de Ukra, Ernesto Acuña, quien advirtió que la caída es sostenida y que el sector atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente.

De acuerdo con los datos oficiales, en noviembre de 2024 había unos 96.000 kioscos registrados. Hoy, según el cruce con información de tabacaleras, la cifra se ubica por debajo de los 60.000.

Live Blog Post

Plano internacional: Los ojos en Medio Oriente mientras buque de guerra de Irán se hunde cerca de Sri Lanka

La fragata de guerra de Irán “Iris Dena” se hundió este miércoles cerca de las aguas jurisdiccionales de Sri Lanka, según confirmaron las autoridades srilanquesas, que además informaron sobre una operación de rescate en la que participaron dos embarcaciones y un avión de la Marina, logrando rescatar a las 32 personas que estaban a bordo del buque iraní, así como varios cadáveres del mar.

Fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa de Sri Lanka dijeron que el buque de guerra iraní había sido atacado por un submarino y que al menos 101 personas estaban desaparecidas en el incidente, que tuvo lugar frente a la costa del océano Índico de Sri Lanka. El gobierno de Estados Unidos confirmó que sus fuerzas atacaron la embarcación iraní.

VER NOTA

Live Blog Post

Es oficial: Hay nuevo Ministro de Justicia

Tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, el Presidente publicó en sus redes sociales que su reemplazo será Juan Bautista Mahiques.

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente. VLLC!", expresó.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Nación busca enviar señales de estabilidad mientras la inflación sube, los salarios retroceden y cae el empleo

El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) difundió este miércoles un informe en el que traza un diagnóstico crítico sobre la marcha de la economía bajo la gestión de Javier Milei. Según el relevamiento, la inflación volvió a acelerarse en enero, los salarios continúan en retroceso, el empleo formal se reduce de manera sostenida y el endeudamiento de las familias alcanza niveles preocupantes.

De acuerdo al estudio, la inflación mensual de enero fue del 2,9%, el registro más alto de los últimos nueve meses. Para el MATE, ni el ajuste fiscal ni el creciente endeudamiento –ni los apoyos financieros externos– lograron resolver el problema estructural de los precios.

image
Live Blog Post

Vaca Muerta: Southern Energy y SEFE firmaron el mayor contrato de exportación de GNL de la Argentina

Si hay una industria que puede festejar en la Argentina es la hidrocarburífera con Vaca Muerta: Southern Energy (SESA) y la compañía alemana Securing Energy for Europe (SEFE), antes Gazprom Germania, firmaron hoy en Berlín el contrato definitivo para la primera exportación a gran escala de Gas Natural Licuado (GNL). Y es el mayor acuerdo de venta de GNL de Argentina al mundo, tanto en términos de volumen como de plazo.

La operación establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de 8 años. Las exportaciones comenzarán a fines de 2027, momento en el cual entrará en operación el buque de licuefacción 'Hilli Episeyo', que será el primero de dos que se instalarán en el Golfo San Matías, en la costa de la provincia de Río Negro.

VER NOTA

Live Blog Post

La única verdad es la realidad

Otra reconocida empresa blanqueó su situación financiera crítica: se trata de Goldmund S.A., firma responsable de la fabricación y comercialización de los electrodomésticos Peabody, que esta semana confirmó su presentación en concurso preventivo de acreedores para intentar reestructurar sus pasivos millonarios y evitar la quiebra.

El contexto es bien conocido: una abrupta caída del consumo y un cambio de reglas en el comercio exterior, que hacen que este hecho esté lejos de ser una excepción.

VER NOTA

Live Blog Post

Recrudece la guerra en Medio Oriente

Como parte del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, Israel volvió a atacar este miércoles a la madrugada objetivos de Irán luego de arremeter también contra Hezbollah en Líbano, mientras que Donald Trump garantizó el tráfico por el estrecho de Ormuz, que el país persa cerró en medio del conflicto.

Ante el bloqueo de Teherán, que lanzó a su vez embates contra distintas embajadas de Estados Unidos, el presidente norteamericano aseguró que, "si fuera necesario", la Marina de su nación podría escoltar a los petroleros a través de la ruta por la que circula alrededor del 20% del crudo y el gas del mundo.

Sin embargo, el régimen del territorio asiático, del que Mojtaba Jamenei fue designado como líder supremo tras el asesinato de su padre, aclaró que el paso marítimo "está bajo el control total de la Armada de la República Islámica". Así lo señaló Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución.

Live Blog Post

Conferencia de prensa de Nahuel Gallo

Después de su llegada al país el pasado domingo, luego de haber sido liberado por el régimen chavista tras 448 días cautivo en la cárcel El Rodeo I, Nahuel Gallo hablará por primera vez públicamente este miércoles, cuando Gendarmería brindará una conferencia de prensa para referirse a su situación.

Los medios fueron convocados a las 14 en el edificio Centinela, donde estarán presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la senadora nacional Patricia Bullrich y el jefe de la Gendarmería Nacional, comandante general, Claudio Brilloni.

Gallo volvió a la Argentina este 1 de marzo, trasladado en un avión privado por una comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la madrugada del lunes fue recibido por su esposa, María Alexandra, su hijo Víctor, de 3 años, su madre Griselda Heredia y funcionarios nacionales.

Live Blog Post

Siguen las repercusiones por el discurso del Presidente en el Congreso

Luego de asistir a la apertura del 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su malestar por el clima tenso que dominó la jornada. El mandatario provincial lamentó las descalificaciones mutuas entre el gobierno de Javier Milei y el peronismo.

Tras mantener varios días en silencio, el oriundo de Hughes fue consultado por la prensa sobre el discurso del Presidente. "No me gustó esa agresión que vi, no estoy acostumbrado", aseguró. Sobre esa línea, sumó: "Siempre debato con pasión, pero en el marco del respeto, y creo que lo hemos logrado en Santa Fe. No me van a escuchar nunca agredir a otro dirigente".

VER NOTA

Live Blog Post

Números en rojo

El impacto del ajuste, la recesión y la crisis económica comienza a dar señales de alerta en sectores de mayor poder adquisitivo. Los recientes indicadores encendieron las alarmas al mostrar una fuerte caída en las ventas de bienes durables, un rubro directamente asociado a este sector social.

Uno de los primeros sectores en evidenciar este freno fue la venta de autos. Según los datos oficiales difundidos por ACARA, el patentamiento de vehículos experimentó una caída del 5% durante el mes de enero.

El panorama es aún más complejo en el rubro tecnológico y del hogar. Los números recopilados por la consultora Vectorial muestran que la venta de electrodomésticos se desplomó un 18% durante el último cuarto trimestre.

El mercado inmobiliario porteño tampoco logró escapar de esta tendencia negativa. El Colegio de Escribanos confirmó que las escrituras cayeron un 6,1% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el arranque del año.

Finalmente, los consumos vinculados al ocio y los viajes al exterior sintieron el impacto directo de la crisis económica de la era Javier Milei. El turismo emisivo registró una considerable baja del 8,5% tan solo en el mes de enero.

Live Blog Post

De mal en peor: Primero FATE, ahora un frigorífico

En el marco de un paro y movilización del sindicato del neumático, el Gobierno nacional convocó a una reunión este miércoles (4/3) al gremio y a los representantes de Fate a una audiencia virtual para extender la conciliación obligatoria. En tanto, cerró un frigorífico y echó a más de 100 trabajadores.

La Administración Milei intentará evitar por unos días más el cierre de la empresa FATE este miércoles con una nueva extensión de la conciliación obligatoria que vence hoy.

Por su parte, la empresa Ganadera San Roque SA, ubicada en Morón, provincia de Buenos Aires, cierra y ya notificó el despido de más de 100 trabajadores.

VER NOTA

Live Blog Post

La economía no da tregua: Industriales se plantaron contra el Gobierno

En medio de nuevas críticas por parte del Gobierno Nacional, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) advirtieron sobre la crítica situación que transita la industria local y la caída de la actividad económica. Las entidades industriales pidieron al gobierno de Javier Milei la construcción de un diálogo respetuoso para potenciar al sector privado.

A través de un extenso comunicado titulado "Sin industria no hay nación", la UIA elevó sus preocupaciones a la gestión libertaria y aseguraron que el cambio en el esquema económico implicó "una adaptación que no resultó homogénea", afectando críticamente a las PyMEs. "La industria argentina produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional. […] Además, genera de forma directa el 19% del empleo formal en el país, abarcando a casi 1.200.000 trabajadores", consideraron.

Comunicado_AEA_3_03_26
Live Blog Post

Fin: Cambios en el Gabinete

Mariano Cúneo Libarona prevé reunirse este miércoles a las 10 con Javier Milei en la residencia de Olivos para oficializar su renuncia al frente del Ministerio de Justicia. Según trascendió, el funcionario considera que cumplió un ciclo en la gestión y busca regresar a la actividad privada.

No es la primera vez que evalúa dar un paso al costado. En noviembre, en medio de la reestructuración del Gabinete, había intentado dejar el cargo, aunque finalmente permaneció por pedido del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Live Blog Post

El Gobierno acelera por la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el debate del proyecto que modifica la Ley de Glaciares y abrirá así el período de sesiones ordinarias 2026 en el Congreso, inaugurado el pasado domingo por Javier Milei. La iniciativa oficialista llega con media sanción del Senado durante el plazo extraordinario de febrero.

El tratamiento en busca del visto bueno definitivo iniciará a las 10 en una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, lo que marca la dirección política del debate técnico que se anticipa.

El próximo martes 10 de marzo, en tanto, se realizarán audiencias públicas para escuchar a especialistas y representantes de distintos sectores, según la agenda oficial prevista, y al día siguiente se firmarían los dictámenes, si todo marcha como espera el Gobierno.

Live Blog Post

Luis Caputo y el shock externo

En medio de las sacudidas internacionales por el conflicto en Medio Oriente, Luis Caputo insistió en las últimas horas con que la economía argentina posee “el mejor escudo” contra ese tipo de shocks externos haciendo referencia al ordenamiento macroeconómico. El ministro de Economía destacó la prolijidad de los principales indicadores como amortiguador de las ondas expansivas que pueden llegar, más aún teniendo en cuenta que Argentina se encuentra en una transición al sector primario y concretamente a la energía.

Puertas adentro del Gobierno nacional, el alineamiento con ese discurso fue casi inmediato. La incursión de la Casa Blanca de Donald Trump en Irán fue celebrada y catalogada como “la decisión correcta”, manteniendo el irrestricto alineamiento con el principal socio político de la Casa Rosada a nivel global.

VER NOTA

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Carlos Kikuchi, la apuesta carísima de Javier Milei y las respuestas que no tiene Luis Caputo

Desenmascararon al "clon" de Jim Carrey y la verdad tras el actor es todavía más bizarra

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES