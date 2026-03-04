La guerra de Medio Oriente avanza y el gobierno de Javier Milei se ataja con "el mejor escudo"

Javier Milei volvió a ganar protagonismo en el ecosistema digital durante su tercera Asamblea Legislativa. Según un informe elaborado por Monitor Digital, el 1 de marzo se registraron 252.500 menciones en redes sociales sobre el mandatario, el valor más alto de la serie comparada con 2024 y 2025.

El contraste con 2025 es marcado. Un año atrás, la conversación estuvo dominada por el caso $LIBRA, que dejó al Presidente con un récord de negatividad (89%) y un clima digital hostil. En 2026, en cambio, Milei logró reinstalar agenda propia: la reforma laboral como segundo eje y un fuerte énfasis en la alianza estratégica con Estados Unidos. Las menciones a Donald Trump y el ingreso de Irán en la narrativa respondieron a la proyección internacional que el Gobierno buscó imprimirle al discurso.

Sin embargo, en medio de su momento de mayor fortaleza política, la crisis económica cobra carácter de naturalidad durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y no parece ser gratis. Fábricas que siguen cerrando, empleo que continúa cayendo, una industria que no logra despegar y un futuro que parece no tener solución a la vista.

Las políticas económicas impulsadas por Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, conforman una tormenta perfecta que está provocando un verdadero industricidio. A raíz de ello, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las principales víctimas de este combo de recesión, destrucción de la demanda interna y apertura indiscriminada de importaciones, especialmente desde China, a precios de dumping.

