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Estudiantes 1-1 Cusco: el Pincha recibe al equipo más débil del grupo

Estudiantes vs. Cusco

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FOTO: @EdelpOficial
Estudiantes vs. Cusco

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Por Copa Libertadores, Estudiantes recibe a Cusco. Tras el empate en el debut, el Pincha necesita ganar para no complicarse. Seguí el minuto a minuto acá.

14 de abril de 2026 - 17:34
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Estudiantes vs. Cusco inauguran la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026. Desde las 19 hs., el Pincha recibe al conjunto peruano en el Estadio Jorge Luis Hirschi.Para el equipo local es fundamental ganar tras el empate en su debut.

Ahora, de local y ante el rival más débil del Grupo A, el Pincha está casi obligado a quedarse con la victoria.

Enfrente está Cusco FC, que en su debut cayó de local ante Flamengo por 2 a 0. A pesar de haber jugado ante el más fuerte del grupo, el equipo perdió una gran oportunidad de hacerse fuerte de local, en la altura de la ciudad imperial peruana.

Por su parte, Flamengo vs. Independiente Medellín jugarán entre sí el próximo jueves. Hasta entonces, el equipo del Cacique Medina tendrá la oportunidad, en caso de ganar, de ubicarse temporalmente como puntero de la zona.

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Comienza el 2T

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A qué hora juega Boca: el otro partido de Copa Libertadores este martes

Mientras Estudiantes y Cusco igualan 1 a 1, Boca se prepara para recibir a Barcelona SC.

El Xeneize hace de local en La Bombonera frente al conjunto ecuatoriano. Juegan desde las 21 hs. Viví toda la previa y el minuto a minuto acá.

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Final del 1T

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Un Pincha dormido deja venir al rival y corre riesgos

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¡GOL DE CUSCO! VIDEO: Colitto empata rápido a pura gambeta

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¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Farías aprovecha un error defensivo insólito

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Un Estudiantes ambicioso merodea el arco rival con mucho peligro

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Comienza el partido

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Formaciones confirmadas en Estudiantes y Cusco

Estudiantes: Muslera; Meza, G. Pirez, Palacios, Benedetti; Palacios, Piovi, Amondarain, Cetré; Farías, Carrillo

Cusco: Díaz; Bolívar, Ampuero, Fuentes, Ruidías; Carabajal, Valenzuela, Soto; Colitto, Callejo, Herrera

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A qué hora juega Estudiantes vs Cusco

El partido comienza a las 19 hs. de la Argentina.

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A levantar: cómo le fue a Estudiantes en el debut por Copa Libertadores

Esta noche, el Pincha buscará su primer triunfo. La semana pasada, hizo su debut en el certamen ante Independiente Medellín, en Colombia.

Allí ganaba por 1 a 0 con un gol tempranero de Tiago Palacios al minuto 4 de juego, pero los colombianos llegaron a la igualdad al minuto 63 gracias a Francisco Chaverra.

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El pedido de Estudiantes a sus hinchas "para vivir otra noche de Copa a la altura de nuestra historia"

El Pincha sacó un comunicado institucional que le recuerda a los fanáticos de Estudiantes qué elementos no se pueden llevar al estadio, porque podría derivar en sanciones contra el club:

  • Papelitos, rollos de papel o cualquier elemento para arrojar al campo de juego.
  • Banderas que obstruyan carteles de señalización.
  • Banderas con asta.
  • Pirotecnia, bengalas o dispositivos de humo.
  • Objetos contundentes de cualquier tipo.
  • Cánticos, insultos o gestos de carácter discriminatorio, racista o xenófobo.
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Posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Por el momento, la tabla de la zona está así:

  • Flamengo - 3 puntos
  • Estudiantes -1 punto
  • Independiente Medellín - 1 punto
  • Cusco - 0 puntos
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Cómo ver Estudiantes vs. Cusco por Copa Libertadores

El partido se transmite por Fox Sports y por Disney+.

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Árbitro del encuentro

José Cabrero es el árbitro del encuentro. En el VAR lo acompaña José Cabrero.

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Cuál es la formación de Estudiantes vs Cusco

El once inicial del Cacique Madina todavía no está confirmado, pero, dado que guardó los titulares en la fecha pasada del Torneo Apertura, una posible formación sería:

Muslera; Meza, González Pirez, Palacios, Benedetti; Piovi, Amondarain; Palacios, Pérez, Cetré; Carrillo

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