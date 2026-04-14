Estudiantes 1-1 Cusco: el Pincha recibe al equipo más débil del grupo

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A levantar: cómo le fue a Estudiantes en el debut por Copa Libertadores

Esta noche, el Pincha buscará su primer triunfo. La semana pasada, hizo su debut en el certamen ante Independiente Medellín, en Colombia.

Allí ganaba por 1 a 0 con un gol tempranero de Tiago Palacios al minuto 4 de juego, pero los colombianos llegaron a la igualdad al minuto 63 gracias a Francisco Chaverra.