Estudiantes vs. Cusco inauguran la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026. Desde las 19 hs., el Pincha recibe al conjunto peruano en el Estadio Jorge Luis Hirschi.Para el equipo local es fundamental ganar tras el empate en su debut.
Estudiantes 1-1 Cusco: el Pincha recibe al equipo más débil del grupo
Por Copa Libertadores, Estudiantes recibe a Cusco. Tras el empate en el debut, el Pincha necesita ganar para no complicarse. Seguí el minuto a minuto acá.
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Cuál es la formación de Estudiantes vs Cusco
Estudiantes tiene una gran oportunidad para dar el primer paso firme en la Copa Libertadores 2026. Su debut no fue un mal comienzo, ya que empató de visitante contra Independiente Medellín por 1 a 1.
Ahora, de local y ante el rival más débil del Grupo A, el Pincha está casi obligado a quedarse con la victoria.
Enfrente está Cusco FC, que en su debut cayó de local ante Flamengo por 2 a 0. A pesar de haber jugado ante el más fuerte del grupo, el equipo perdió una gran oportunidad de hacerse fuerte de local, en la altura de la ciudad imperial peruana.
Por su parte, Flamengo vs. Independiente Medellín jugarán entre sí el próximo jueves. Hasta entonces, el equipo del Cacique Medina tendrá la oportunidad, en caso de ganar, de ubicarse temporalmente como puntero de la zona.
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