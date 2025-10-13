Paulo Kablan confesó qué hace en medio de los fuertes cruces en A la Barbarossa

La reflexión de Paulo Kablan sobre los crímenes y el aumento de "la violencia social"

Dueño de una larga trayectoria en el periodismo de policiales, Paulo Kablan sumó tal experiencia que es una voz autorizada a la hora opinar sobre los crímenes que ocurren en la Argentina.

Al respecto, señaló tajante: "No te tiene que conmover, porque si te conmueve te dedicás a otra cosa porque la pasás mal".

"Lo que se ha hecho cada vez más, se ha acelerado cada vez más, es la violencia social y que aparecen casos que parecían más de películas que la vida diaria", explicó utilizando como ejemplo en el triple crimen narco en La Matanza.

Asimismo, posteriormente se refirió a los tiempos de la Justicia que en determinadas ocasiones son procesos lentos: "La Justicia tiene procesos que por ahí no van de la mano con la necesidad de nosotros como ciudadanos. Eso suele ocurrir".

-----------------------------

Más contenido en Urgente

¿Wanda Nara tiene coronita? Otro privilegio del gobierno que incendia las redes

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

¿Alejandro Fantino ya no es lo que era? Clarín lo compara con el programa 678