El domingo por la tarde el periodista Paulo Kablan le dio una nota a Pablo Montagna por Radio Rivadavia y en un determinado momento no pudo evitar contestar cómo le afecta que en el programa A la Barbarossa se produzcan fuertes enfrentamientos, sobre todo entre Nancy Pazos y Mariana Brey.
NANCY PAZOS VS. MARIANA BREY
Paulo Kablan confesó qué hace en medio de los fuertes cruces en A la Barbarossa
En medio de una nota con Pablo Montanga por Radio Rivadavia, Paulo Kablan explicó cómo afronta los debates calientes producidos en el ciclo que sale por Telefe.
"Nos llevamos bien con Nancy y con Mariana, me llevo bien con todos", comentó al respecto de cómo es su vínculo con el equipo que comanda Georgina Barbarossa, que hace algunos días cumplió tres años en la pantalla de Telefe.
Sin embargo, posteriormente el comunicador reconoció con cierta ironía: "Cuando empiezan a gritar mucho y me canso, ya no voy a cuadro, no me toman porque saco el teléfono y me pongo a pagar cuentas".
"Discuten tanto que estoy al día con mis cuentas. Ellas son muy profesionales y se debate en serio, cada una tiene su teoría y sus fundamentos, pero vamos al corte y tomamos mate. No hay peleas personales, por eso duran", agregó con humor sobre los brutales crucen que suelen ocasionarse al aire.
La reflexión de Paulo Kablan sobre los crímenes y el aumento de "la violencia social"
Dueño de una larga trayectoria en el periodismo de policiales, Paulo Kablan sumó tal experiencia que es una voz autorizada a la hora opinar sobre los crímenes que ocurren en la Argentina.
Al respecto, señaló tajante: "No te tiene que conmover, porque si te conmueve te dedicás a otra cosa porque la pasás mal".
"Lo que se ha hecho cada vez más, se ha acelerado cada vez más, es la violencia social y que aparecen casos que parecían más de películas que la vida diaria", explicó utilizando como ejemplo en el triple crimen narco en La Matanza.
Asimismo, posteriormente se refirió a los tiempos de la Justicia que en determinadas ocasiones son procesos lentos: "La Justicia tiene procesos que por ahí no van de la mano con la necesidad de nosotros como ciudadanos. Eso suele ocurrir".
