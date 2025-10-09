Polémica en el Bar pierde una figura clave mientras América TV no levanta rating

Polémica en el Bar intenta sobrevivir a su propio regreso

Semanas antes de la salida de Maslatón, Marina Calabró también se bajó del panel, explicando en el programa Entrometidos que su decisión tenía que ver con el cambio de horario y con cuestiones de agenda. "Me sentí divina, me trataron súper bien y me recibieron con mucho cariño, pero por el cambio de horario se me hace imposible y lo lamento mucho", dijo la periodista. Dos bajas en menos de un mes son un síntoma que en América ya no pueden ignorar.

El canal había hecho una fuerte apuesta al volver a poner a Mariano Iúdica al frente del ciclo y correrse del formato que el año pasado condujo Marcela Tinayre, más centrado en el humor y la nostalgia.

image El ciclo también perdió a Marina Calabró y su rating no despega, un reflejo de un formato que no logra equilibrar nostalgia, humor y debate. América evalúa ajustes mientras mantiene la esencia histórica.

En esta nueva etapa intentaron recuperar el espíritu original de debate, pero el resultado por ahora no se tradujo en audiencia: los números apenas superan el punto de rating, incluso después de desplazar a Trato Hecho, el ciclo de Santi Maratea, para hacerle lugar.

En los pasillos del canal reconocen que el formato está en revisión constante. "Polémica tiene nombre y historia, pero hoy la televisión necesita otra velocidad, otra forma de discutir", comentó una fuente de producción que pidió reserva. Y no le falta razón: el programa que alguna vez fue sinónimo de conversación picante hoy parece atrapado entre la nostalgia y la falta de chispa, sin encontrar ese equilibrio entre humor, actualidad y polémica real que lo hizo un clásico.

Mientras tanto, Maslatón sigue activo en redes, fiel a su estilo, y no descarta volver a la TV si aparece un proyecto que encaje con su perfil. América, en cambio, enfrenta el dilema de mantener vivo un ícono sin traicionar su ADN. Porque cuando el espíritu del programa se diluye, ni el título alcanza para sostener la polémica.

