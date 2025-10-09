urgente24
Polémica en el Bar pierde una figura clave mientras América TV no levanta rating

La crisis interna de Polémica en el Bar no para. El histórico programa de América TV no logra levantar vuelo y sigue con cambios que ponen en duda su rumbo.

09 de octubre de 2025 - 09:52
Por GERMÁN MOLKUC

El regreso de Polémica en el Bar a América TV prometía revivir la mística del clásico programa, pero la realidad fue otra. Con un rating que no despega y cambios en el panel, el ciclo enfrenta nuevas bajas que complican el arranque y ponen en duda si podrá recuperar la chispa que lo hizo referente de la televisión argentina.

Se bajó Carlos Maslatón y expuso la nueva cara del programa

Después de apenas dos semanas al aire, Carlos Maslatón se convirtió en la nueva baja de Polémica en el Bar, anunciando por redes sociales que su paso por el ciclo había llegado a su fin. Lo hizo a través de su cuenta de X (ex Twitter), con un mensaje tan elegante como contundente: "Tengo el agrado de informar al Foro que mi participación en Polémica en el Bar por América TV ha concluido. El programa ha virado su perfil y acordamos con los directores mi retiro sin conflicto alguno ni asunto pendiente por resolver."

Detrás del tono formal y la diplomacia habitual del abogado y economista, se leyó algo más profundo: una señal de desacuerdo con el rumbo del programa, que desde su regreso viene mostrando un perfil más difuso de lo que se esperaba.

Maslatón había llegado a la mesa con entusiasmo genuino. En su primer anuncio había dicho: "Me preparé toda la vida para transmitir por Polémica en el Bar, la que he seguido desde la década de 1960 cuando estaban Porcel, Sofovich y el gran Fidel Pintos". Sin exagerar, el examigo de Javier Milei había postergado viajes, compartido fotos en los estudios de Fitz Roy y se mostraba ilusionado con formar parte de un clásico que veía desde chico.

Carlos Maslatón dejó Polémica en el Bar tras dos semanas por un cambio de perfil del programa que no coincidía con su estilo. Su salida fue anunciada con diplomacia pero clara.

Pero el clima cambió rápido. Según contaron fuentes cercanas del canal, el programa fue ajustando su contenido y tono con el correr de los días, buscando un público más amplio, y ese viraje no coincidía con la impronta de Maslatón, más combativa y política. Por eso, su frase sobre el "viraje de perfil" sonó más a diagnóstico sobre lo que le está fallando en el ciclo.

Polémica en el Bar intenta sobrevivir a su propio regreso

Semanas antes de la salida de Maslatón, Marina Calabró también se bajó del panel, explicando en el programa Entrometidos que su decisión tenía que ver con el cambio de horario y con cuestiones de agenda. "Me sentí divina, me trataron súper bien y me recibieron con mucho cariño, pero por el cambio de horario se me hace imposible y lo lamento mucho", dijo la periodista. Dos bajas en menos de un mes son un síntoma que en América ya no pueden ignorar.

El canal había hecho una fuerte apuesta al volver a poner a Mariano Iúdica al frente del ciclo y correrse del formato que el año pasado condujo Marcela Tinayre, más centrado en el humor y la nostalgia.

El ciclo también perdió a Marina Calabró y su rating no despega, un reflejo de un formato que no logra equilibrar nostalgia, humor y debate. América evalúa ajustes mientras mantiene la esencia histórica.

En esta nueva etapa intentaron recuperar el espíritu original de debate, pero el resultado por ahora no se tradujo en audiencia: los números apenas superan el punto de rating, incluso después de desplazar a Trato Hecho, el ciclo de Santi Maratea, para hacerle lugar.

En los pasillos del canal reconocen que el formato está en revisión constante. "Polémica tiene nombre y historia, pero hoy la televisión necesita otra velocidad, otra forma de discutir", comentó una fuente de producción que pidió reserva. Y no le falta razón: el programa que alguna vez fue sinónimo de conversación picante hoy parece atrapado entre la nostalgia y la falta de chispa, sin encontrar ese equilibrio entre humor, actualidad y polémica real que lo hizo un clásico.

Mientras tanto, Maslatón sigue activo en redes, fiel a su estilo, y no descarta volver a la TV si aparece un proyecto que encaje con su perfil. América, en cambio, enfrenta el dilema de mantener vivo un ícono sin traicionar su ADN. Porque cuando el espíritu del programa se diluye, ni el título alcanza para sostener la polémica.

