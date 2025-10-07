urgente24
¿PASE EN PUERTA?

Ángel de Brito celebró la posibilidad de que Beto Casella llegue a América TV

En medio de la posible salida del conductor de El Nueve, Ángel de Brito dejó en claro su deseo de que compartan señal y hagan un pase entre programas.

07 de octubre de 2025 - 13:04
Ángel de Brito festejó la posibilidad de que Beto Casella llegue a América TV.

Ángel de Brito festejó la posibilidad de que Beto Casella llegue a América TV.

Foto: NA 07/10/2025

"Me encanta. Yo soy pro de que venga Beto, que venga a trabajar acá con nosotros. Trabajamos juntos en Bondi, tuvimos una re linda experiencia con él. Nos llevamos muy bien. Nos conocemos hace muchísimos años. Así que me encanta", dijo con seguridad quien generalmente compite con su colega por el tercer puesto por debajo de Telefe y El Trece.

Embed - VISIONSHOW on Instagram: " En diálogo con MDA, el programa de la Televisión Pública que conduce Carlos Monti, @angeldebritooki habló con @jeresierraok y se refirió a la posibilidad de que Beto Casella desembarque en la pantalla de América. “El pase me encanta, son cosas que pasan en la tele, figuras que van y vienen”, comentó el conductor de LAM, destacando que le parece una buena incorporación. Además, analizó la polémica que se generó en la entrada de los premios Martín Fierro y dio su visión sobre lo que ocurrió detrás de escena. #AngelDeBrito #BetoCasella #AmericaTV #LAM #MDA #CarlosMonti #MartínFierro #Visionshow"
View this post on Instagram

A post shared by VISIONSHOW (@visionshowtv)


Teniendo en cuenta que el emblemático programa Bendita no podría emitirse en otra señal por cuestiones legales, señaló por la TV Pública en diálogo con el programa Mediodía bien arriba: "Me parece que Bendita sería ideal para América. Beto con su equipo, porque no se puede llamar Bendita porque es título del canal".

"Me parece una re buena idea que lo traigan a América y más si viene de vecino nuestro, pegadito a LAM", agregó posteriormente deslizando la posibilidad de que juntos hagan un pase diario entre ambos programas con el fin de aumentar el nivel de audiencia.

Ángel de Brito se enojó por una supuesta pelea con Beto Casella

Es preciso recordar que a fines de julio Ángel de Brito manifestó su enojo, sin mencionarlo, contra el productor José Núñez, luego de que el comunicador Alejandro Castelo asegurara en el programa de streaming Ya fue todo que había una supuesta enemistad con Beto Casella.

Inesperadamente, el conductor expresó que están "buscándole pelea con Beto Casella" al explicar que "un colega agarró notas viejas" con el fin de enfrentarlos.

"Yo con Beto tengo una excelente relación", había aclarado en aquella ocasión al aprovechar su rol de conductor en LAM.

Además, expresó molesto: "No sé qué intención hay de este productor de televisión que está buscando este enfrentamiento. Lo entiendo si es en búsqueda de público, del rating, de clics, de audiencia".

