Ángel de Brito celebró la posibilidad de que Beto Casella llegue a América TV

Ángel de Brito se enojó por una supuesta pelea con Beto Casella

Es preciso recordar que a fines de julio Ángel de Brito manifestó su enojo, sin mencionarlo, contra el productor José Núñez, luego de que el comunicador Alejandro Castelo asegurara en el programa de streaming Ya fue todo que había una supuesta enemistad con Beto Casella.

Inesperadamente, el conductor expresó que están "buscándole pelea con Beto Casella" al explicar que "un colega agarró notas viejas" con el fin de enfrentarlos.

"Yo con Beto tengo una excelente relación", había aclarado en aquella ocasión al aprovechar su rol de conductor en LAM.

Además, expresó molesto: "No sé qué intención hay de este productor de televisión que está buscando este enfrentamiento. Lo entiendo si es en búsqueda de público, del rating, de clics, de audiencia".

