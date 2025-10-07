Como es de público conocimiento la relación entre Beto Casella y El Nueve está por finalizar, dentro de los canales que se disputan por su servicio está América TV y Ángel de Brito, referente actual del canal, opinó sobre la posibilidad de que sean compañeros.
¿PASE EN PUERTA?
Ángel de Brito celebró la posibilidad de que Beto Casella llegue a América TV
En medio de la posible salida del conductor de El Nueve, Ángel de Brito dejó en claro su deseo de que compartan señal y hagan un pase entre programas.
"Me encanta. Yo soy pro de que venga Beto, que venga a trabajar acá con nosotros. Trabajamos juntos en Bondi, tuvimos una re linda experiencia con él. Nos llevamos muy bien. Nos conocemos hace muchísimos años. Así que me encanta", dijo con seguridad quien generalmente compite con su colega por el tercer puesto por debajo de Telefe y El Trece.
Teniendo en cuenta que el emblemático programa Bendita no podría emitirse en otra señal por cuestiones legales, señaló por la TV Pública en diálogo con el programa Mediodía bien arriba: "Me parece que Bendita sería ideal para América. Beto con su equipo, porque no se puede llamar Bendita porque es título del canal".
"Me parece una re buena idea que lo traigan a América y más si viene de vecino nuestro, pegadito a LAM", agregó posteriormente deslizando la posibilidad de que juntos hagan un pase diario entre ambos programas con el fin de aumentar el nivel de audiencia.
Ángel de Brito se enojó por una supuesta pelea con Beto Casella
Es preciso recordar que a fines de julio Ángel de Brito manifestó su enojo, sin mencionarlo, contra el productor José Núñez, luego de que el comunicador Alejandro Castelo asegurara en el programa de streaming Ya fue todo que había una supuesta enemistad con Beto Casella.
Inesperadamente, el conductor expresó que están "buscándole pelea con Beto Casella" al explicar que "un colega agarró notas viejas" con el fin de enfrentarlos.
"Yo con Beto tengo una excelente relación", había aclarado en aquella ocasión al aprovechar su rol de conductor en LAM.
Además, expresó molesto: "No sé qué intención hay de este productor de televisión que está buscando este enfrentamiento. Lo entiendo si es en búsqueda de público, del rating, de clics, de audiencia".
