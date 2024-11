USA: Niña inmigrante cruza sola la frontera en busca de sus padres

“Este es un claro ejemplo del precario viaje que estos niños hacen desde su país de origen y de cómo las organizaciones criminales trafican con estos niños a través de la frontera sur y hacia el interior”, dijo Olivarez en una publicación en X.

“Independientemente de las opiniones políticas, es inaceptable que cualquier niño esté expuesto a peligrosas redes criminales de tráfico”.

En otros videos, se veían una fila de niños inmigrantes interrogados por su edad y su origen.

Inmigración

Entre el grupo había seis personas de Mali, Angola y Afganistán, a quienes Olivarez calificó de "inmigrantes con intereses especiales", según supo Newsweek. El término se refiere a personas de países o regiones que las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos consideran que tienen vínculos potenciales con el terrorismo o plantean problemas de seguridad.

Más de 529.000 niños migrantes ingresaron a Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, según muestran los últimos datos de Aduanas y Protección Fronteriza.

Mientras tanto, un informe en agosto reveló que la administración Biden-Harris ha perdido el rastro de más de 320.000 niños migrantes que cruzaron la frontera sin padres.

Una auditoría reciente realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) no monitoreó a más de 30.000 niños migrantes no acompañados después de que fueron liberados de la custodia del gobierno.

El encargado de hacer cumplir la ley fronteriza del presidente electo Donald Trump, Tom Homan, ya ha prometido tomar medidas enérgicas contra los cruces ilegales y tiene previsto inspeccionar la frontera con el gobernador Greg Abbott a finales de esta semana.

Homan, quien se desempeñó como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer mandato de Trump, reveló la semana pasada que empleará al ejército estadounidense para realizar tareas "no relacionadas con la aplicación de la ley" para ayudar en las deportaciones de inmigrantes ilegales según informó The New York Post.

image.png USA no monitoreó a más de 30.000 niños migrantes no acompañados después de que fueron liberados de la custodia del gobierno.

En la primera administración de Trump, Homan estuvo implicado en una controvertida iniciativa que suponía la separación de familias de indocumentados y que fue diseñada por uno de los principales asesores del primer Gobierno de Trump, Stephen Miller.

Los niños que cruzaban la frontera sur hacia Estados Unidos sin permiso legal eran separados de sus padres o tutores para que esas personas pudieran ser procesadas penalmente.

Trump abandonó la medida tras denuncias que la califican de “inhumana”. Durante la primera presidencia de Trump, cerca de 4.000 niños migrantes fueron separados de sus padres, puestos en detención. En una entrevista con 60 minutos en octubre de este año, Homan sostuvo que esta vez “las familias podrían ser deportadas juntas”

Hoy hay 11 millones de indocumentados residiendo en el país (el 3% de la población) y cerca del 80% lleva residiendo en Estados Unidos más de una década.

Más contenido de Urgente24

Israel/Hezbollah deciden: ¿Alto el fuego o esperar a Trump?

A propósito de Brasil y México: No traccionan en 2025 a Argentina

Yamandú Orsi pide que en la relación con Milei haya "sentido común"

¿Qué está pasando en Santa Fe?: "Se siente / Se siente / Maxi Presidente"

Golpes e insultos clasistas en Pinamar: El otro caso al que remite la grieta social