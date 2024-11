Trump confirmó a Tom Homan: "Inmigrantes ilegales, empiecen a hacer sus maletas"

image.png

Los niños que cruzaban la frontera sur hacia Estados Unidos sin permiso legal eran separados de sus padres o tutores para que esas personas pudieran ser procesadas penalmente. Trump abandona la medida tras denuncias que la califican de “inhumana”.

Durante la primera presidencia de Trump, cerca de 4.000 niños migrantes fueron separados de sus padres, puestos en detención.

En una entrevista con 60 minutos en octubre de este año, Homan sostuvo que esta vez “las familias podrían ser deportadas juntas”.

Homan, fue el rostro público de los agresivos esfuerzos de la primera administración Trump para intensificar la aplicación de las leyes de inmigración. Se desempeñó temporalmente en el cargo desde el comienzo de la administración Trump, a pesar de que nunca fue confirmado por el Senado, porque ya había sido el adjunto en la fila para el puesto.

Deportaciones masivas

Hoy hay 11 millones de indocumentados residiendo en el país (el 3% de la población) y cerca del 80% lleva residiendo en Estados Unidos más de una década.

Homan, un ex oficial de policía, aclaró que las fuertes políticas migratorias afectarán únicamente a la comunidad inmigrante ilegal. Y explicó en qué consistirá la mayor deportación de extranjeros en la historia de USA.

"Mucha gente dice que hablar de una deportación masiva es racista Bueno, déjeme decirle lo que no va a ser. No va a ser una limpieza masiva de barrios. No va a ser la construcción de campos de concentración. Lo he leído todo. Es ridículo”.

Homan en la Convención Nacional Republicana en julio en Milwaukee se dirigió especialmente contra los indocumentados: “Tengo un mensaje para los millones de inmigrantes ilegales que Joe Biden ha liberado en nuestro país violando la ley federal: es mejor que empiecen a hacer las maletas ahora”.

En aquella entrevista con 60 minutos, Tom Homan dijo que la escala de las deportaciones dependería de los posibles oficiales y del espacio de detención. “Todo depende de cuál sea el presupuesto”.

El Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa de los inmigrantes, estimó que el costo de deportar a 13 millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos ascendería a 968 mil millones de dólares en poco más de una década.

image.png Hay alrededor de 11 millones de indocumentados en USA.

Tal como contó Urgente24, el presidente electo republicano llamará a todos, desde el ejército estadounidense hasta los diplomáticos en el extranjero, a convertir en realidad su promesa de campaña de deportaciones masivas. El esfuerzo incluiría la cooperación con los estados liderados por los republicanos y el uso de fondos federales como palanca contra las jurisdicciones resistentes.

Lo detractores de la fuerte política migratoria anunciada por Trump dicen que no solo sería costosa, divisiva e inhumana y que conduciría a la separación de familias, sino que tendría efectos devastadores en numerosas industrias que dependen de mano de obra inmigrante, en particular la construcción y la agricultura, y además prepararía el escenario para un conflicto civil, ya que muchos de los indocumentados viven en jurisdicciones azules que harán todo lo posible para evitar que Trump la aplique.

