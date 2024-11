Donald Trump-Sheinbaum: 'Frontera', saludos a AMLO y encuentro bilateral

Sheinbaum, asimismo, contó que Trump hasta le mandó saludos a su padre político, con quien dijo había tenido muy buena relación durante su primer mandato.

¿Reunión bilateral?

En julio de este año, Trump en un mitin en Michigan dijo que México bajo la administración de AMLO le dio “todo lo que quería” dentro de las negociaciones que ambos países sostuvieron en temas como comercio y migración. México aceptó en su momento desplegar militares para detener los flujos migratorios.

La presidenta mexicana aclaró también que si bien no fue invitada a la toma de posesión de Donald Trump en enero, precisó que el republicano le dijo que la vería pronto, por lo que no descartó asistir al evento en caso de ser invitada. “See you soon”, se despidió Trump y ella le retribuyó el saludo, según contó.

Durante la campaña electoral, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado pragmática con USA. Aseguró en reiteradas oportunidades que estaba abierta al diálogo sea la demócrata o el republicano.

“Estoy convencida de que va a haber buena relación y va a haber ese proceso de información en un inicio”, sostuvo un día antes del triunfo de Trump.

image.png USA y México en buenos términos.

Otro asunto vital que deberán abordar Sheinbaum y Trump es la crisis del fentanilo. Miles de estadounidenses mueren a causa de la letal y adictiva sustancia, una opioide cuyos principales productores son China y México, según la DEA, y que se ha convertido en un problema de salud pública en Estados Unidos.

Más de 80.000 personas murieron en Estados Unidos el año pasado por cuenta del fentanilo. USA acusa a China de subvencionar la producción de fentanilo en el exterior. Entiende que China provee precursores químicos a los carteles narcos en México que utilizan para producir el fentanilo y luego vender de manera ilegal en Estados Unidos imitando medicamentos como el Adderall o el Xanax.

Tal como contó urgente24,, la nueva presidenta Sheinbaum ya impulsó un plan de paz ambicioso contra el crimen organizado y el tráfico de fentanilo que apunta a reducir los sicariatos y homicidios entre bandas criminales, centrándose en diez ciudades, concentradas en cinco estados, con las mayores tasas de homicidios, entre las que se incluyen: Tijuana y Ciudad Juárez, ambas en la frontera con EE.UU y Acapulco y Colima, en el oeste de México y considerado el municipio más violento del país.

