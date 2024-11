USA frustró complot iraní para matar a Donald Trump

Se cree que era Masih Alinejad, periodista y activista que ha criticado las leyes iraníes que obligan a las mujeres a cubrirse la cabeza. Rivera y Loadholt están en espera de juicio

Amenaza iraní

Trump sostuvo en un mitin público durante campaña en septiembre que haría "saltar en pedazos" a Irán si intentaran atacar a algún candidato presidencial de USA en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre próximo luego de que los servicios de inteligencia le informaran de amenazas concretas provenientes desde Medio Oriente.

El director del FBI, Christopher Wray, afirmó en la nota que la demanda “expone los intentos flagrantes de Irán contra ciudadanos estadounidenses, incluido el presidente electo Donald Trump, otros líderes de gobierno y disidentes que critican al régimen iraní”.

Durante todo este año, Irán ha intensificado su campaña con noticias falsas y trolls en redes, para desprestigiar al entonces candidato repubclicano y así influenciar las presidenciales de USA de noviembre. Su oposición al republicano responde a que éste durante mandato puso fin a un acuerdo nuclear con Irán, volvió a imponer sanciones y ordenó el asesinato del general iraní Qassem Suleimani.

En agosto, OpenAI afirmó que desmanteló una operación encubierta de la red iraní conocida como Storm-2035 que usaba ChatGPT para generar contenido destinado a influir en las elecciones presidenciales de USA. Producía “artículos largos sobre candidatos de ambos lados en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, que luego se compartían como comentarios breves en inglés y español en las redes sociales.

image.png Preocupa la creciente hostilidad entre USA e Irán.

Antes Microsoft informó que la misma red iraní Storm-2035 estaba creando sitios de noticias fake y desplegando trolls para influenciar en los votantes estadounidenses antes de las elecciones presidenciales de USA.

Este agosto el Banco Central de Irán (CBI) y entidades financieras fueron blanco de un colosal ataque cibernético que provocó interrupciones generalizadas en el sistema informático bancario. Muchos lo entendieron como una señal de occidente para que deja de meter sus narices en la política norteamericana, según Iran International.

En septiembre la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad y el Director Nacional de Inteligencia del FBI aseguraron que en julio Irán envió material robado de la campaña de Donald Trump al equipo del entonces candidato demócrata Joe Biden.

Respecto al triunfo de Trump, el Gobierno de Irán hasta que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos supone una "oportunidad de revisar las políticas equivocadas" adoptadas previamente por el país norteamericano.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, expresó: "No importa quién llegue a ser presidente de Estados Unidos, porque nuestros planes ya están hechos. No habrá cambios en el nivel de vida de la gente y no importa mucho quién llegue a ser presidente de Estados Unidos".

Algunos analistas sostienen que Trump podría reimponer su "política de máxima presión" a través de sanciones más estrictas a la industria petrolera de Irán y dar poder a Israel para atacar sus sitios nucleares y llevar a cabo asesinatos.

Asimismo, autoridades persas dijeron que Irán está listo para la confrontación contra Israel/USA y llevará a cabo la operación Sadegh 3. “La geografía del régimen sionista es pequeña y tenemos un banco de objetivos grandes e influyentes dentro de este régimen”, sostuvo recientemente el subcomandante de la Guardia Revolucionaria, Ali Fadavi.

