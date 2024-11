El Gobierno la baja el precio al Congreso y sus avales son irrelevantes para un Milei anti política

Al poco tiempo se le suma que hoy por hoy el oficialismo no tiene los votos para aprobar el Presupuesto, pero tampoco movió un dedo para tratar de cerrar negociaciones. Y como frutilla del postre, el Gobierno ya avisó que Javier Milei no convocará a extraordinarias.

Trámite para mantener la calma en el Congreso

De todos modos, según pudo saber Urgente24, el oficialismo tratará de "cerrar el trámite" para bajar la tensión con los legisladores (algunos necesarios para el Gobierno) y avanzarán en el debate y sanción del proyecto más allá de que a Milei lo tenga sin cuidado.

"Creemos que el dictamen va a estar para la tercer semana de noviembre y vamos a tener sesión el miércoles próximo después a la última reunión de comisión", dijo un diputado de La Libertad Avanza (LLA) a este medio.

Si bien en el espacio violeta entienden que la aprobación del Presupuesto no está en el centro de la agenda, prioridades y preocupaciones del Gobierno, es prudente "mantener la calma en el Congreso, al menos con los aliados" y dar ese debate "con los degenerados fiscales de siempre" es "un mal necesario".

Incluso, el Presidente habría perdido el poco interés que tenía respecto del Presupuesto y el aval del Congreso Nacional, cuando la oposición, incluso la dialoguista, se negó a debatir la pícara propuesta mileista, que consistía en renunciar a las partidas presupuestarias destinadas a los partidos políticos y a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para transferir esa plata a las universidades.

"El Presupuesto es una garantía"

En ese contexto, la oposición tiene distintas miradas respecto de la posición del Gobierno con el tema Presupuesto; y aunque la mayoría coincide y es consciente de que a Milei "no le interesa", creen que es "una garantía", que además le sirve al Ejecutivo para ordenarse y tener "una hoja de ruta".

Desde Unión por la Patria, por ejemplo, están "casi seguros" de que "no se va a aprobar y tampoco parece que quieran"; además, el bloque aún no fijó postura sobre cuál será la votación que tendrán al respecto, dado que el espacio peronista/kirchnerista exige que antes de que el texto llegue al recinto, debe asistir al Congreso Nacional el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.

Tampoco está claro qué hará el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, que presentó su propio proyecto para modificar el Presupuesto Nacional y entre otras cuestiones, otorga partidas para financiar universidades, obras públicas, jubilaciones y gastos corrientes de las provincias.

"Creo que el Gobierno necesita un Presupuesto, no hay nada que que sea más importante en este momento, con muy buenas noticias desde lo financiero por sobre todo, que que despejar incertidumbres de cara al año que viene, y eso se hace un con Presupuesto", dijo a Urgente24 el diputado nacional y economista, Lisandro Nieri (UCR).

En ese sentido, consideró que de no aprobarse el Presupuesto, sería un escenario "que no le sirve a nadie". "No le sirve al Gobierno y no le sirve a la oposición", dijo; y fue optimista respecto del debate, porque recordó que la oposición dialoguista ha participado "de muchas reuniones de trabajo" planteando los distintos puntos mejorables y en los que están en desacuerdo sobre el texto original del Presupuesto presentado por el Ejecutivo.

"Si bien quedan pocos días, hay posibilidades factibles todavía de llegar a dictaminar antes del 20 de noviembre, y luego ir, al recinto para debatirlo... Obviamente se requerirá, si así fuera y se obtuviera la media sanción, una una prórroga para ser tratado en el Senado", opinó Nieri.

Por otro lado, el diputado nacional no avaló la hipótesis de la oposición combativa en el Congreso, que asegura que Milei no quiere un proyecto de Presupuesto aprobado "para seguir ajustando".

"De ninguna manera no tener Presupuesto aprobado significa más ajuste... El presupuesto es una autorización de gasto, pero no es una obligación de ese gasto. Entonces, te dice hasta cuándo podés gastar, pero podés gastar siempre menos de lo establecido; y bueno, para ser más claro, veamos los no presupuestos con los que se manejaron los gobiernos anteriores como el de Alberto Fernández, que tuvo un año sin presupuesto y lejos de ajustar, siguió haciendo el mamarracho del gasto fiscal sin sentido, ineficiente, malgastando y endeudando Argentina y generando mucha más presión inflacionaria", sentenció. Y agregó: "Entonces no, no necesariamente no tener un presupuesto más allá de todo el valor que tiene tenerlo implica mayor ajuste".

Por otro lado, el también radical, Martín Tetaz, ve con preocupación que no se apruebe la Ley de Leyes, porque Milei tendría "mayor discrecionalidad" y eso se traduce en que muchos sectores, de haber inflación, se verían afectados.

"Si vos no tenés presupuesto y hay mucha inflación, el Presidente, de manera discrecional, puede frenar los aumentos que le corresponden a las distintas partidas. Mirá lo que pasó con la educación, que durante todo este año demoró los aumentos y durante la primera mitad del año le comió un 25% de los salarios en los docentes; entonces, eso podría volver a ocurrir en año que viene si no hay un Presupuesto. Por eso, y en ese contexto, es una garantía para muchos sectores", cerró.

Freno a Milei

Por otro lado, y saliendo del contexto Presupuesto; buena parte de la oposición en el Congreso también está enfocada en otro tema y la semana próxima tratarán de "frenarle el carro a Milei". En ese orden, los diputados nacionales del bloque que lidera el peronista no K, Miguel Ángel Pichetto, los del radicalismo anti Milei, el bloque de Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo, solicitaron una sesión especial para limitarle el uso de los DNU al Presidente.

La cita es para el próximo martes 12 de noviembre a las 15 horas, y el objetivo de la misma es tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso.

El pedido llega porque entienden que al Presidente no le tiembla el pulso "para gobernar por decreto",y creen que poniendo un límite al Ejecutivo, se achica la posibilidad de que cualquier Presidente, sea Milei o el que venga, pase por sobre las decisiones del Congreso Nacional o emita decretos que no son urgentes.

Los cambios respecto de la ley indican que habrá 90 días a partir de la publicación de un DNU para que el mismo sea aprobado por el Congreso. Si se vence ese plazo, el DNU quedará sin efecto. Por otro lado, establece que el DNU quedará firme con la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado. Para rechazarlo, bastará con el pronunciamiento de solo una de las dos Cámaras.

De todos modos, Milei seguirá siendo Milei y ya avisó que vetará cualquier intento de la oposición de modificar la ley que regula el trámite de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), y consideró la intención opositora como un "golpe de Estado".