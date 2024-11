Litio: Las primeras ONs (de EXAR) son un éxito en el mercado

EXAR, empresa líder en la producción de carbonato de litio en Argentina, cerró con éxito su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON), alcanzando un monto total de US$ 50 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de US$ 20 millones. La colocación generó una sobresuscripción, recibiendo ofertas que superaron los US$ 76 millones, en un claro reflejo de la demanda y el interés del mercado.