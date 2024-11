Es un médico famoso y recomienda estos tres alimentos contra el Alzheimer

Lo bueno de estos alimentos es que tienen muchos otros beneficios para la salud, son sumamente nutritivos y fáciles de incorporar a la dieta ahora mismo.

"Aquí hay tres alimentos que puedes agregar a tu plato hoy y que te ayudarán a evitar el deterioro cognitivo a medida que envejecemos", indicó el experto.

Uno de los alimentos que recomienda el Dr. Li para prevenir el Alzheimer son los vegetales de hoja verde. No son pocos los estudios que han sugerido que este tipo de alimento tiene efectos beneficiosos en el cerebro.

Según el experto, "un estudio de 2017 de adultos mayores encontró que el consumo de vegetales de hoja verdes, como espinacas y coles, se asociaba significativamente con un deterioro cognitivo más lento".

¿No sabes cuáles vegetales de hoja verde comer? "Las verduras de hojas verdes son una rica fuente de bioactivos neuroprotectores como folato, luteína y kaempferol (un flavonoide)", dice el médico.

El té verde es una de las bebidas más consumidas en el mundo y a la que se le atribuyen numerosos beneficios. Pero, ¿Cómo el té verde puede ayudar a prevenir el Alzheimer?

"En el Alzheimer, la proteína tau se une de forma anormal formando ovillos que se extienden entre las células cerebrales, lo que provoca la muerte celular. Se sabe que la molécula galato de epigalocatequina (EGCG), que se encuentra en el té verde, desenreda las fibras tau", explica el Dr. Li.

Esto podría ser muy valioso. "Los resultados de un estudio publicado en Nature Communications sugieren que este enfoque algún día podría proporcionar una estrategia eficaz para tratar el Alzheimer", destaca el médico.

Si de frutas buenas para proteger el cerebro se trata, las bayas deberían estar de primeras en la lista.

El Dr. Li dice que las bayas, como las fresas, arándanos y frambuesas, son alimentos distintivos de la Dieta MIND (que significa Intervención Mediterránea-DASH para el Retraso Neurodegenerativo).

Esta dieta une dos estilos de alimentación, la dieta mediterránea y la dieta DASH (Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión)

"Un estudio de 2023 encontró que las personas que habían informado que se apegaban a una dieta mediterránea mostraban menos evidencia de patologías de Alzheimer, incluidos ovillos de tau y placas amiloides".

Además, el Dr. Li destaca que las bayas son fuentes ricas en bioactivos neuroprotectores, como antocianinas y flavonoides.

Embed - Dr. William Li on Instagram: "Emerging research is helping us look at new ways to treat and even prevent devastating neurological diseases like Alzheimer's. Here are three foods you can add to your plate today that help avoid cognitive decline as we age. #alzheimers #alzheimersawareness #brainfood #foodasmedicine"