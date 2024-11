Revelan el alimento que no hay que darle a los niños en los primeros 1.000 días de vida

¿Qué alimentos deben evitar los niños? ¿Qué no es saludable para los niños? ¿Qué no deben comer los niños en los primeros años de vida? Un nuevo estudio ha revelado el alimento que no se le debe dar a los niños en los primeros 1.000 días de vida para prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.