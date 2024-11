Soy gastroenterólogo: Aquí están los 3 alimentos más peligrosos para el intestino

"Estos alimentos pueden causar estragos en la digestión y el bienestar general, así que únete a mí para explicar por qué los evito y qué puedes comer en su lugar", dijo el médico.

Aquí están los tres alimentos más peligrosos para el intestino, que el doctor Saurabh Sethi siempre evita:

El primer alimento que nombra el especialista son los alimentos ultraprocesados, cuyo consumo frecuente ha sido vinculado con problemas graves de salud.

"Tienen un alto contenido de conservantes, aditivos y grasas no saludables que pueden alterar el microbioma intestinal", dice Sethi.

Para tener una idea, los alimentos ultraprocesados son productos como galletas saladas, cereales azucarados, refrescos, carne procesada, jugos de frutas endulzados, bebidas energizantes, bebidas deportivas, y alimentos listos para consumir o listos para calentar.

En la lista de peores alimentos para la salud intestinal (y definitivamente la salud general) se encuentran los alimentos fritos, los cuales están cargados de grasas que no son buenas.

Pero, ¿Cómo afectan los alimentos fritos a la salud de los intestinos? De acuerdo con el gastroenterólogo, "los alimentos fritos son difíciles de digerir y pueden ralentizar el proceso digestivo, provocando hinchazón, gases o reflujo ácido".

Para freír ocasionalmente, el médico recomienda usar aceites como el aceite de oliva refinado, el aceite de aguacate, o el aceite de coco refinado.

Bien sean refrescos dietéticos o refrescos regulares, cada vez hay más pruebas de que tienen efectos negativos para la salud.

"Los refrescos dietéticos y regulares contienen edulcorantes artificiales como el aspartamo, que pueden afectar negativamente al microbioma intestinal, según mi experiencia clínica", destaca Sethi.

Los refrescos han sido vinculados a mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer y ciertos tipos de cáncer. Lo suficiente como para dejarlos a un lado.

