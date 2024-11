Médico advierte dos señales de que las papas pueden ponerte en peligro: "Tíralas"

"Se despertó en medio de la noche, vomitó, tuvo fuertes calambres abdominales y dolor de cabeza", detalló.

Según el médico, cuando la joven estaba en emergencias, los doctores se dieron cuenta que el puré de papas era el culpable.

La joven "estaba sufriendo una intoxicación por solanina, una neurotoxina que se encuentra en las patatas, pero no en las patatas normales".

MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advierte que, la solanina es "muy tóxica aún en pequeñas cantidades".

"El tóxico se encuentra en toda la planta, pero sobre todo en las papas verdes o en los nuevos brotes", indican.

De acuerdo con el médico, cuando se consume una gran cantidad de papas verdes o con brotes, puede causar diarrea, vómitos, dolor de cabeza, ritmo cardíaco irregular y, en casos graves, la muerte.

